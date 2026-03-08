方媛與囡囡合拍跳舞盡顯母女默契　讓大家猜身後是姐姐還是妹妹

現年38歲的方媛 (Moka) 與大她22年的天王郭富城於2017年結婚，婚後育有三名寶貝女兒，組成五口之家，一家人生活幸福美滿。轉眼間兩人結婚已踏入第9年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。方媛不時會於社交網分享她的日常點滴，同大家更新近況。

方媛與老公郭富城及囡囡慶中秋。(小紅書)

方媛身材Fit 爆！（IG@mokafy）

天王郭富城愛妻方媛過去曾捲入「天王嫂訓練班」傳聞，向太特意拍片為其抱不平「她只不過是幸運一點而已」。（IG@mokafy）

方媛苦練跳舞慘遭網民狠批

方媛有個舞台王者老公，她也受對方熏陶而愛上跳舞，之前就曾不止一次曬出自己上堂學舞和練舞的片段，雖然慘遭網民狠批沒有跳舞天份，動作生硬，但她依然自得其樂。郭富城對此就展現出「寵妻」態度，力撐太太有跳舞天份只是尚未被完全發掘，並欣賞方媛的好學精神，坦言雖然太忙無法親身教導，但支持她作為興趣，並提到方媛在照顧孩子之餘有自己的理想很重要。

方媛之前學跳舞片段。(影片截圖)

方媛愛上跳舞。(影片截圖)

方媛跳舞遭網民狠批。(影片截圖)

與女兒合拍跳手勢舞盡顯默契

而郭富城的兩名寶貝女兒，7歲大女郭詠希 (Chantelle) 以及5歲二女郭泳萱 (Charlotte) 同樣熱愛跳舞，今年初方媛就曾曬出兩名囡囡的單人跳舞片，可見兩人小小年紀已跳得有板有眼，不論是節奏感還是肢體律動都相當之好，完美遺傳了她們爸爸郭富城的舞蹈細胞，令一眾網民紛紛留言大讚她們很有跳舞天份，甚至可以原地出道。昨日方媛就分享了她與囡囡合拍跳手勢舞的片段，她站在前面隨着音樂擺動身體，女兒在她身後以雙手做動作，中間一段她自己也有做手勢，之後再由囡囡接力繼續做，母女倆配合得十分好，相當有默契。由於她的囡囡樣貌全程沒有出鏡，方媛就讓大家猜她背後是姐姐抑或是妹妹。

方媛與女兒合拍跳舞。(方媛抖音)

方媛與女兒合拍跳舞。(方媛抖音)

方媛的女兒在她身後做動作。(方媛抖音)

方媛的女兒在她身後做動作。(方媛抖音)