TVB上位小生華盛頓大學金融系畢業　疑戀上富家女一張相洩蜜

入行逾十年、近年憑《新聞女王》及《刑偵12》上位的TVB小生姚宏遠（Lucas），昨日（6日）突然在IG高調認愛，公開一名長髮女子的多張「男友視角」靚相，並附上一張情侶腳步的合照，甜蜜滿瀉。而女方的IG內更有大量性感靚相，坐房車、穿名牌生活非常富泰，疑似是富家女。好友周嘉全忍不住留言直呼女方為「嫂」，看來這段戀情已獲兄弟團認證，打得火熱。

姚宏遠近年憑《新聞女王》及《刑偵12》上位。（IG@lucasyiu91）

姚宏遠於華盛頓大學金融系畢業。（IG@lucasyiu91）

女友五官精緻似Cammi 周身名牌生活富泰

姚宏遠在IG上載了四張照片，其中三張均為一名長相甜美、顏值極高的年輕女子。女方擁有一頭長啡髮及深邃立體五官，鼻樑高挺，驟眼看與陳冠希舊愛Cammi（謝芷蕙）有幾分相似，更擁有「不科學」的魔鬼身材。除了樣靚，查看女方的IG可見，她名字叫「Kitty」，生活相當富泰，照片中見她身處高級房車，頸纏CHANEL頸巾、手挽Hermès手袋，又不時出入高級餐廳及欣賞藝術品，渾身散發貴氣，似是圈外富家女。

姚宏遠分享「男友視角」相片，疑官宣戀情。（IG@lucasyiu91）

兩人行草地相，低調中盡顥甜蜜。（IG@lucasyiu91）

周嘉全稱呼女方「嫂」

Lucas更附上一張充滿暗示的「情侶合照」，只見一對穿著白色波鞋的腳，與另一對穿著粉色波鞋的腳並排走在草地上，低調中盡顯甜蜜。雖然姚宏遠未有在帖文中留下任何文字，但圈中好友們葉泓聲、阮嘉敏等紛紛「識做」地送上祝福。周嘉全更稱呼女方為「嫂」，加上陳少邦送上的三個心心符號，種種跡象都證實姚宏遠正在熱戀中。

女方IG有大量靚相，生活富貴。（IG@kittylililik）

女方IG賬戶叫Kitty。（IG@kittylililik）

出入坐房車，全身名牌。（IG@kittylililik）

屋企好大。（IG@kittylililik）

華盛頓大學金融系畢業 文武雙全擁健身牌

現年34歲的姚宏遠可算是圈中的「隱形筍盤」，擁有一身鋼條身形的他是美國華盛頓大學金融系（University of Washington）畢業的高材生，私下文武雙全，精通足球、乒乓球及泰拳，更擁有健身教練牌照。

姚宏遠在2013年參加無綫電視第27期藝員訓練班入行，參演過逾120個角色，默默耕耘逾十年。他憑綜藝節目《七線人棄王》及劇集《解決師》裡演高中欖球隊隊員周仲朗而為人認識。去年他在大熱劇《新聞女王》中飾演Man姐得力下屬「Sam」而人氣急升，據悉在《新聞女王2》中更會「升職」為SNK副總監。

姚宏遠在《邢偵12》係林保怡其中一個分裂人格，幻覺中為其童年好友。（IG@lucasyiu91）

姚宏遠在大熱劇《新聞女王》中飾演Man姐得力下屬「Sam」而人氣急升。（IG@lucasyiu91）

他憑綜藝節目《七線人棄王》及劇集《解決師》裡演高中欖球隊隊員周仲朗而為人認識。（電視截圖）

姚宏遠入行逾十年。（IG@lucasyiu91）