鄭艷麗曾患厭食症經常出入醫院　母親突離世失依靠：剩返我一個人

90年代有「最美艷星」之稱的鄭艷麗（Constance），淡出娛樂圈多年，人生路認真唔易行。近年她飽受厭食症折磨，瘦到皮包骨頻頻入ICU「過鬼門關」，以為身體情況稍有改善，怎料剛踏入農曆新年不久，就傳來噩耗。本月27日將迎來55歲生日的她，突然在社交網透露母親病逝，更悲痛留言：「而家剩返我一個人。」聞者心酸。

母親醫院出入兩個月突離世 生日前夕陰陽永隔

鄭艷麗上月大年初一才剛發文向網友拜年，怎料事隔一個月，劇情急轉直下。日前她在Facebook及IG上載母親照片，透露媽媽這一兩個月一直在醫院出出入入，最終不敵病魔離世。她悲痛寫道：「今日終於走咗啦！真係好突然嚟得太快啦！好難接受到，而家剩返我一個人。」

原本還有兩星期就生日，如今兩母女陰陽永隔，鄭媽媽無法再陪女兒切蛋糕。面對中年喪親的孤獨，鄭艷麗表示幸好有一班朋友及親戚一直關心陪伴，她承諾：「我知道嚟緊嘅路係好難行，我會盡力去努力去行，希望媽咪一路好走會放心我。」

鄭艷麗感嘆只剩一個人。

患厭食症暴瘦至90磅 打工頻遭解僱命途多舛

鄭艷麗擁有越南及法國血統，參加《1988銀河接力大賽》奪冠入行，在TVB發展幾年後轉戰影壇拍艷情片，憑混血靚樣火速上位，更曾到台灣發展，與已故富商黃任中關係匪淺。退隱演藝圈多年，先後在麥當勞打工及擔任清潔工，2023年透露在筲箕灣一間食店工作，可惜鄭艷麗近年健康欠佳，多次出入醫院，導致每份工作也是難以持續，去年初她亦自爆被公司「無理解僱」兼迫逼辭職，令她感到心力交瘁，更一度要向勞工處求助，生活上不甚如意。

