魔音女團｜郭柏妍親解魔音黑歷史　莊子璇游嘉欣驚聞Live直呼大鑊

無綫（TVB）今日集結全台50位小花參加《魔音女團》面試，當中焦點絕對落在曾被網民封為「魔音」的郭柏妍身上！郭柏妍與莊子璇及游嘉欣齊齊受訪，三人直言今次入團志在參與，當作見識兼特訓。講起「魔音」稱號，郭柏妍不但毫不避忌，更親自向記者大方解畫，還原當日爆笑的「案發經過」！



郭柏妍、莊子璇及游嘉欣參加《魔音女團》選拔。（葉志明 攝）

過度緊張惹禍：由出門口練到入廠

提到早年獻唱林敏驄代表作大失水準，郭柏妍笑言當時實在太緊張：「嗰時真係唱得唔係咁好！因為好擔心唱歌，我就由出門口練到去Rehearsal，再一路練到去入廠，喺咁狂練之下，把聲就變到好高音！」

唔知點解，講起「魔音」都會諗起郭柏妍。（葉志明 攝）

但真正出事的原因，原來是一粒喉糖！郭柏妍爆料指：「臨表演前我食咗啲喉糖，個人把聲已經好開，再開啲。點知Rehearsal時有人話『哎呀你唱得唔夠大聲喎』，咁我下意識就覺得『哦！咁我唱大聲啲啦！』加上後台同事可能又幫我推高咗個咪，結果就非常之大聲，冚過晒所有人嘅聲！」汲取今次「血的教訓」，她笑言以後的對策就是上台前「唔好食喉糖」，並承諾會準備得更好。

郭柏妍、莊子璇及游嘉欣參加《魔音女團》選拔。（葉志明 攝）

游嘉欣坦承自己唱歌麻麻。（葉志明 攝）

游嘉欣自爆去唱K只做聽眾

除了郭柏妍，莊子璇及游嘉欣的歌喉亦備受關注。一向甚少開金口的游嘉欣直言，今次是人生破天荒在眾人面前獻唱：「其實我真係好少唱歌，就算平時同朋友出去唱K，我都係『聽K』多過唱！所以今次要喺咁多人面前唱歌，都有少少緊張。」不過她坦言本身都想學唱歌，正好將今次當作一個訓練機會。

至於莊子璇就相當勤力，透露目前正積極備戰：「一路都搵緊老師學緊！」被問到怕不怕被人拿來與專業歌手比較，莊子璇即展現出不服輸的態度：「要求高啲，咪一路向上囉！」

莊子璇表示靠臨場發揮。（葉志明 攝）

臨場知有Live直呼「好大鑊」

最搞笑的是，這隊自嘲跳舞都是「跟住人哋跳」的女團，在訪問期間當記者提及有Live直播時，莊子璇和游嘉欣竟然毫不知情，當場嚇到高呼：「吓？今日來到先知有Live呀！好大鑊！」隨即惹來全場爆笑。

對於節目播出後勢必引來網民狠批唱歌難聽或跳舞不齊，她們反而睇得好化。莊子璇直言：「預咗一定有批評㗎啦，因為我哋個底本身就唔係好！」她們異口同聲表示，觀眾肯花時間批評即代表有收看，希望大家能給予多點耐性：「肯花時間去練習就係對呢件事有要求，希望大家見到我哋嘅進步同誠意。」

全台TVB 50位小花出動參加《魔音女團》。（葉志明 攝）

全台TVB 50位小花出動參加《魔音女團》，《東張西望》組別。（葉志明 攝）

全台TVB 50位小花出動參加《魔音女團》，港姐組別。（葉志明 攝）

全台TVB 50位小花出動參加《魔音女團》，應屆港姐組別。（葉志明 攝）

全台TVB 50位小花出動參加《魔音女團》，兒童台姐姐組。（葉志明 攝）