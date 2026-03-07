魔音女團｜港姐冠軍宋宛穎倪樂琳都要選　郭柏妍唔再魔音有得救？

TVB全新選秀節目《魔音女團》發掘具備唱、跳、Rap、舞台魅力四大潛能的女藝人，組成新一代女團成軍出道，節目今日（7日）進行面試，邀請到陳奐仁及陳潔靈擔任評判，不少女藝人都踴躍參加！而一眾參賽者都貫徹「魔音」主題，大多數都五音不全兼走音甩beat，表現震撼！

王嘉慧唱《月球上的人》。（YouTube影片截圖）

自認好捱得。（YouTube影片截圖）

在一眾面試者中，不乏「東張女神」及香港小姐出身的女星，更有港姐冠軍出賽！當中「東張女神」之一俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹，網民紛紛留言「耳朵流產」！而另一位「東張女神」廖倬竩（Ivy）在唱英文Rap的一part表現亮眼，至於自稱「成家魔音」的鄧凱文就自信十足，更揚言：「希望成為家族榮耀，撇除魔音嘅魔咒！」不過表現似乎就未如理想，依然「魔音」，但她自創的一段《東張西望》版Rap就成功獲得評判的青睞！

除了「東張女神」之外，港姐冠軍出身的宋宛穎（Sabrina）、倪樂琳（Ellyn）、莊子璇（Hilary）都有參加，宋宛穎自入行以來以主持工作為主，更多次擔任大騷MC，不過踏入新一年她就希望突破自己，證明港姐實力，更自薦擔任C位，自信十足！而2024年港姐冠軍倪樂琳在參選港姐前，曾加入本地女團Morii Girls，跳唱自然都難不倒她，跳得有板有眼，而且鏡頭感十足，最後除帽展示靚樣更成功加分！2023年港姐冠軍莊子璇亦有登場，平時有登台表演的她表現不俗，陳奐仁更即場指導她撥頭髮，大展魅力！

而萬眾矚目的「魔音芊芊」郭柏妍（Rosita），被視為今次《魔音女團》的熱門人選，雖然不少網民指她的演出「魔音之王名不虛傳」，但陳潔靈聽完後第一反應竟然是「好失望」：「因為個個都講畀我聽，要睇一個郭柏妍，係超級走音，冇得救，咁我頭先聽你其實ok，咁就叫魔音？It's a little bit disappointed, right? 你話我係咪好失望？我成晚就諗住呢個係堅㗎喇，最堅係呢個啦，不外如是。」結果令人意想不到！