吳文忻生前追思會滿歡笑聲　再次入院治療抗癌好友：為Nat打氣

現年51歲的前港姐季軍吳文忻（Natalie）早於2024年8月公開乳癌復發，一直積極抗癌，惟近月病情反覆惡化，癌細胞擴散至淋巴及肝臟。她早前接受TVB娛樂新聞台訪問，透露胸前傷口流膿並發出酸餿臭味，她形容「晚晚好似同住條屍瞓咁樣，心諗係咪真係就嚟死」，一度極度恐懼死亡。

身心飽受煎熬的吳文忻，感激身邊好友的支持，特別點名感謝「老Best」導演彭秀慧在她最低潮時每天通電話關心，讓她感到無比窩心；及相約一班好姊妹在酒店舉行了一場特別的「生前追思會」，讓她克服對死亡的恐懼。

吳文忻接受TVB訪問。

吳文忻透露因病情惡化,胸部位置狀況急轉直下,不但不時流膿,更發出難聞的氣味。

吳文忻透露因病情惡化，胸部位置狀況急轉直下，不但不時流膿，更發出難聞的氣味。（ig@nat_ng_nat）

生前追思會滿載溫馨

彭秀慧連日在IG分享多張在酒店海景房為吳文忻舉辦的「生前追思會」相片，房間佈置滿載溫馨，放滿心型氣球及寫著「Friendship Forever」。眾人手挽手擁抱，擺出不同甫士打卡，更細看當年兒時的照片，畫面溫馨感人。彭導寫道：「多久沒有隨隨便便圍在一起看看照片 ，說說舊事，微笑大笑一起笑這麼簡單 ，這麽快樂。我想 ，可以引以為傲的應該是發黃相簿內的臉孔，今天還在身邊我在妳在 ，大家在。動機很簡單，希望你快樂，回報就是，大家都很快樂 Friendship Forever。」吳文忻則回覆：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！I love u all!」

吳文忻生前追思會滿載溫馨。

一班識咗好耐嘅好朋友。（ig@nat_ng_nat）

與彭秀慧6歲識已認識

之後彭秀慧貼出她與吳文忻頭貼頭的合照，寫道：「無辦法啦，6歲開始同你玩，點都係你最老嘅朋友，再老啲囉，驚你呀！」 並配上雷同二友《讓時間變慢》的歌詞《讓時間變慢》「幸福若有限時 盡情地吃喝 可不可以 血管擠逼也不管了 這刻開心才是最緊要…願我們與憂慮都失散 不去煩 明天的重擔 幾許風雨都不談 捉住這秒浪漫 讓時間都變緩慢…」來為好友打氣。

吳文忻同彭秀慧6歲已認識。

吳文忻同彭秀慧6歲已認識。（ig@nat_ng_nat）

最新消息再入院疑北上試藥

昨晚文忻另一位圈外好友透露，文忻已再次入院準備接受治療，並呼籲大眾為她集氣祈禱：「為Nat（吳文忻）打氣！她正在醫院，我哋一齊同心祈禱……佢準備接受治療，求主你大大力醫治佢，攬住佢走過呢個難關……用最好嘅方案幫助呢位姊妹，減輕佢嘅痛苦，賜佢平安嘅心去面對。」吳文忻早前曾透露，由於之前的藥物無效，她計劃轉藥，甚至不排除北上深圳試藥求醫：「因為佢哋要試藥，我會轉，可能真係會上深圳睇。」 祝願文忻能大步檻過，再次打贏這場硬仗！

吳文忻多次入院。（IG：@nat_ng_nat）