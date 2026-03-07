魔音女團｜冼靖峰罕談感情狀況　入行後有約會冇拍拖：無疾而終

無綫（TVB）大搞《魔音女團》真人騷企劃，今日（07/3）召集50位女藝人面試爭入女團。兩位「助教」冼靖峰與黃洛妍接受《香港01》訪問時畀足猛料！節目以外，冼靖峰大方爆出Pool經歷，而黃洛妍亦親自解開了近期的性感轉型疑雲。



冼靖峰升Lv做助教。（葉志明 攝）

冼靖峰黃洛妍文佐匡做助教

講到今日的任務，冼靖峰笑言自己同黃洛妍只係女團的「天使助教」，負責協助入圍女藝人完成高難度的團體表演，並分享Vocal（聲樂）經驗。黃洛妍更大爆，真正殘酷的「魔鬼班主任」其實是著名音樂人陳奐仁同埋陳潔靈（Miss Chan Chan），她更心有餘悸地指陳奐仁試音手法極度嚴苛：「佢會即刻攞個琴Test你個音域，叫你全部即刻嗌，嗌到Crack（破音）為止，要知你個Limit喺邊度！」

冼靖峰、黃洛妍升Lv做助教。（葉志明 攝）

黃洛妍轉型行性感？

早前黃洛妍以性感deep V晚裝客串演唱會做嘉賓引起討論，問她是否打算順勢轉行做「性感女歌手」時，黃洛妍聽罷即刻哈哈大笑，澄清每次出場的戰衣其實都是造型師操刀，自己事前無特別去諗。不過講到大騷天賦本錢，她就大方剖白：「其實我唔介意健康性感，我覺得OK嘅！（即係唔小心望低咗？）其實都係肌膚啫，It's OK！」雖然自認性格保守，但她強調對衣著抱持開放態度，更幽默回應：「我其實係好保守嘅人，但係衣着上面又好open嘗試唔同style。」

黃洛妍表示，大家鍾意睇，佢着性感啲又冇乜所謂。（葉志明 攝）

冼靖峰表示，做助教都係分享個人經驗。（葉志明 攝）

助教團仲有文佐匡。（葉志明 攝）

蕭正楠做《魔音女團》主持。（葉志明 攝）

陳潔靈、陳奐仁做「班主任」。（葉志明 攝）

冼靖峰罕揭情史

話鋒一轉，問到冼靖峰的感情生活。他笑住答：「So far真係無乜人問過我呢個問題，多謝你願意問！」是否因為「偶像派」包袱，公司下了「禁愛令」？冼靖峰即耍手擰頭唔敢自稱偶像派，更大派定心丸話公司絕對無規定唔可以拍拖，只是他目前將事業放第一位。他坦白承認自己仲有好多不足。

冼靖峰，黃洛妍。（葉志明 攝）

入行後一直單身？有約會但無疾而終

正值大好青年又怎會冇桃花？冼靖峰終於罕有自揭情史，直認入行後曾經有過心儀對象：「有嘗試、有諗過嘅，有機會會有少少約會，但無疾而終⋯⋯冇下文。」講到點解會「冇下文」，他就無奈解釋最大問題是時間上不合，就算勉強一齊都好難發展。冼靖峰更大爆自己的戀愛真面目：「如果要我真係拍拖，我係一個好痴身⋯⋯我好痴身嘅男朋友！」他更大方承諾將來拍拖絕對唔介意公開戀情。