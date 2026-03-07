魔音女團｜鄧凱文獲重金求收聲　媽媽「開綠燈」撐影靚相：趁後生

無錢（TVB）新節目《魔音女團》真人騷今日（07/3）播出「先行版」，50位小花齊集TVB於記者會後逐個面試，最令人驚喜的是，全程直播無修剪無混音播出，好與壞一「聽」無遺！鄧凱文（Eris）和波波黃婧靈接受《香港01》訪問，除了分享面試前緊張心情，更談及最近因性感相而被傳遭高層「照肺」的傳聞。



鄧凱文靠歌喉賺錢：有人畀錢叫我唔好唱

問起鄧凱文和波波黃婧靈的歌喉，鄧凱文簡單以一句「有人話：『不如我畀錢你啦，你唔好再唱。』」實在是簡而精。黃婧靈則言，為了今次面試有搵歌唱老師惡補，但當記者問起平時唱什麼歌時，她就回答：「兒歌，《Let it go》嗰啲，我真係會聽呢啲多啲，同埋我自己都鍾意聽rap嘅咁樣囉。」不禁令人為她捏一把冷汗。魔音女團｜波波黃婧靈歌聲「耳朵流產」 網民嘲：表演跳繩please

高層禁性感比堅尼？

早前有報道指鄧凱文因post太多性感相而遭高層「照肺」，所以將性感清涼比堅尼相刪走。她回應：「冇啊，其實公司係畀個自由度都好大嘅。我自己覺得啲角度好似又唔係太靚，又覺得自己po咗出嚟先後悔，覺得好似唔係太靚，咁我就決定就delete咗，絕對唔關公司事，佢哋好好㗎，不過自己都會review吓啲相靚唔靚。」她也表示，媽媽對她post性感相「開綠燈」，認為：「要趁後生留倩影」。

身材一直是網民討論話題的波波黃婧靈則「賣口乖」，坦言自從《冲遊泰國》後都沒有post過性感相。「我覺得想畀觀眾睇多啲我唔同嘅一面，除咗大家以前睇開嘅嗰個一面，咁今年我都冇咩點樣post過呢個泳衣相。我都想試吓唔同類型嘅style，例如校園風或者係型格少少嘅路線，畀大家睇到唔同嘅我咁樣。」

