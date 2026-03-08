陳志雲做音樂節目投訴出鏡率太少　想與李尚正妹頭合作：收視保證

HOY TV音樂企劃節目《歲月如歌》於2月22日起，逢星期日晚上9時正，一連6集播出。節目內的「歲月如歌音樂盛會」邀請了跨世代表演者，包括MC張天賦、洪嘉豪、草蜢、衛蘭、岑寧兒、夏韶聲、陳潔靈、區瑞強、林奕匡、林愷鈴、黃淑蔓、黃妍、莊錠欣、Nowhere Boys及Zpecial，更邀得陳志雲以DJ身份聲音導航，共同打造一場屬於廣東樂迷的難忘音樂之旅。

以DJ「韋家晴」身份做節目

陳志雲日前接受《01 娛樂》訪問笑言要「投訴」，他說：「佢哋要我用藝名『韋家晴』，因為我做DJ時係用呢個名，無所謂啦個名咁靚；但我唔靚呢，宣傳片好似冇一個鏡頭影到我個樣，有一個鏡頭係由台底升出嚟，但都只係見我背脊，我今日質問佢哋（HOY TV）係咪封殺我囉。」

支持不同年代樂壇發展

節目中，陳志雲的聲音貫穿整個節目，問到會特別喜歡那一個年代的音樂，他笑說：「咁要由50年代開始講起喎，其實咩時代就會有咩時代曲，唔同地域亦有自己嘅時代曲。當年我成長年代，都係香港70年代尾至80年代係香港樂壇最輝煌年代，我都係受惠呢個年代，當時本地創作好多，演變到現在好多本地特色創作歌手，我都訪問好多位係由自己一手包辦作曲、填詞一手，同以前好唔同，但各有特式。」他還指出以前的音樂沒有太多技術性幫助，而現在歌手出碟就是「賣一隻蝕一隻」，只能當推廣自己，但無論如何都會有一班熱衷音樂會不放棄繼續做，延續廣東歌發展。

盼與HOY TV「一哥一姐」合作

陳志雲亦趁機會爭取更多幕前演出機會，他說：「我乜平台都想做，做乜佢哋唔搵我呢，我唔係貴架喎，傾吓先啦。」並特別點名李尚正和「妹頭」盧頌恩，陳志雲說：「我訪問過一哥阿正同妹頭，佢哋係收視保證，加埋志雲BB係咪好完美呢！」

