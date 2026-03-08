魔音女團｜超靚混血靚女最名不符實　穎喬喬美莎肥妹黑歷史感自卑

TVB全新真人騷節目《魔音女團》未播出已引來網民熱烈討論，節目主打一班外貌出眾但歌喉「有待改善」的潛力股進行大改造。當中兩位參賽者穎喬及喬美莎，可謂是最名不符實的「魔音」。穎喬曾參加ViuTV《全民造星IV》再參加《聲秀》，喬美莎更曾參選澳洲華裔小姐再轉戰《聲秀》。今次兩人面對陳奐仁及陳潔靈等重量級且出名嚴厲的評判，兩人接受《香港01》訪問時，坦言信心不大，喬美莎更直認緊張。



被讚靚女感驚訝

雖然唱歌跳舞未必係強項，但兩位女生擁有一副精緻面孔及標準身材，理應在女團中贏在起跑線。不過，當被問及會否覺得外形上有優勢時，卻意外掀出兩人不為人知的辛酸史。原來兩位靚女的自信心極低，光鮮亮麗的背後，曾經歷過一段飽受歧視的「肥妹」黑暗時期。

靚女無自信？穎喬驚爆曾重達78kg

一直被外界視為「女神」級別的穎喬，在訪問中突然大爆自己有嚴重自卑感，甚至至今依然抗拒自拍，她深呼吸剖白：「事前聲明先，我係自卑嘅。真㗎，我到而家都唔識自拍。因為我以前係一個波！我曾經好肥，真係一個BALL，最巔峰嘅時候78kg。」穎喬透露自己曾經是一個「肥妹」，令她的青春期蒙上巨大陰影。

極端減肥留心理創傷

喬美莎坦言自己兒時也是一名「肥妹仔」，感同身受。記者詢問如何減肥，她就表示靠自律和運動。穎喬坦言曾遭受校園欺凌（Bully），導致情緒出現嚴重問題。為了搣甩肥肉，她不惜採取極端且不健康的減肥方法，更一度患上厭食症，她憶述：「總之就好多次虢礫緙嘞嘅嘢，總之就唔健康嘅方法瘦咗落嚟。」雖然現時已經回復正常飲食，並靠運動維持Fit爆身形，情緒亦已康復，但穎喬坦言「靚女」這個標籤並未為她帶來安全感：「但係，靚女呢樣嘢我係而家都骨子裏仍然係⋯⋯（自卑？）驚囉。總之就自卑，哈哈。」

