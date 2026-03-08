馮德倫搵陳奕迅拍片掀《老馮日記》回憶　揭續集有橋卻欠一事成事

馮德倫（Stephen）曾與雷頌德組成男子組合Dry出道，不過組合出了三隻碟便解散，他其後也專注影視發展，不過近日Stephen相隔26年再重返樂壇，推出新歌《屢戰屢敗又怎樣》，更表示今次會認真派台！近日他與陳奕迅（Eason）拍Reels宣傳新歌，獨有的搞笑味令人回憶起《老馮日記》，就連老婆舒淇都問：「《老馮日記2》幾時拍呢？」之後馮德倫再於threads發文，指對於新一輯《老馮日記》已度了很多橋，但因一事尚未成事，更虛心向Gen Z請教。

與陳奕迅拍片掀《老馮日記》回憶 舒淇都催拍續集

昨日（7日）Stephen在社交平台發布一條短片，表示：「重返樂壇先拜臣」，片中他先將自己的新歌播給Eason聽，請他指點一下，Eason聽罷讚他「好熱血」、「你唱得幾好呀！」、「嘩，好高音！」不過指美中不足的是感情，於是Eason再示範自己的唱法，唱得激昂又好聽，結果Stephen萌生「屎橋」，想偷Eason的聲帶再用AI把兩條聲做混音，認為這樣大家就一定會覺得他唱得很好，於是他致電監製葉宇澄問意見，最終卻被對方做「二五」向Eason報串，再下一個鏡頭已是Eason發現Stephen在枱底將錄音咪遞到其下體附近偷錄，相當有搞笑效果，也令網民想起集體回憶《老馮日記》，老婆舒淇也留言：「《老馮日記2》幾時拍呢？」Stephen也乘機放閃：「等緊你檔期🧐」

發文親揭《老馮2》進度 橋已度好惟未想好營利方式

其後Stephen再在threads開post，親回對製作《老馮日記2》的想法，他說：「其實好感激大家對老馮日記嘅厚愛，再拍我真係諗咗好多年，橋都諗咗好多。唯一未諗到就係應該用乜渠道發。都知道當下嘅年輕人可能已經冇耐性睇咁長嘅一集。用短視頻係可以work嘅，但係又點樣營利呢？真係想請教吓大家。認真問題(但係我啲回覆未必認真)🙃」

網民表示長片一樣撐 獲親回：咁你去睇TVB

不少網民都建議他想要營利不如放上YouTube，也有很多人表示，如果真的夠精彩，就算片長一個鐘都會有人睇，網民留言：「Jfft旅行片烏蘭巴托都成42分鐘都好多人睇，內容得嘅就可以了得到大家嘅耐性」、「其實都可以用短片模式，唔好太過長，或者寧願分上下集✌🏻不過本身我鍾意睇老馮日記，同埋如果係好睇嘅話，就算條片係30分鐘以上都會有好多人睇！」、「唔好理年輕人啦，照顧咗我哋呢啲中年人先啦，同以前一樣長度我願意睇，太短，反而到喉唔到肺🤣🤣」不過Stephen就似乎很希望往短影片方向發展，回覆他們：「你鍾意睇30分鐘代表你已經太老。我淨係接受Gen Z 意見🤣」、「咁你去睇TVB」此外，也有網民建議他請教游學修、JFFT、Tyson Yoshi等。

