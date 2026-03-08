大劉愛女劉秀盈罕晒與呂麗君合照　謹記教誨：真正的力量不必聲張

富商「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的女兒劉秀盈（Zoe/Aspen），向來才華橫溢，不僅精通芭蕾舞及多種樂器，更是學霸一名，絕對文武雙全。適逢今日（3月8日）是國際婦女節，劉秀盈於社交平台罕有分享與媽咪呂麗君的溫馨合照，並感性發文，字裡行間流露出對母親的感激與崇拜。

呂麗君母女情深

今日是國際婦女節國際婦女節，劉秀盈於社交平台分享與媽咪呂麗君的溫馨合照，並感性發文：「女人做的事，有太多不被看見。那些靜默的犧牲。那些藏在心底的恐懼。我媽媽教會我，真正的力量不必聲張。有時候，它就只是『我在』、只是相信、只是堅持下去。這一段，獻給她。也獻給我們所有人。」相片中，23歲的劉秀盈戴著四方帽、穿上學士袍，長得亭亭玉立，眼大大的她笑容甜美，攬實媽咪呂麗君；而呂麗君則一臉慈愛，頭靠女兒肩部，流露出望女成鳳的自豪感。

劉秀盈透露碩士即將畢業

這段文字及相片隨即引起網民熱議，大讚劉秀盈寫得真好：「一個父親這麼有錢，還在非常努力上進的女孩子，值得年輕人學習」、「有學歷有修养散發出嘅氣質」；劉秀盈亦親民地回覆網民，「這張照片其實是幾年前本科畢業的時候拍的。不過碩士馬上就要畢業了，真的好快就到啦！」

大方回應撞樣大劉

此外，劉秀盈的外貌亦成為焦點。有網民留言：「希望你們母女越來越好（BTW你和你爸好像）」面對涉及父親的留言，劉秀盈表現得落落大方，毫不避諱地回應道：「謝謝！我知道我跟爸爸很像。」展現出良好的家教。同時，亦有不少人大讚現年49歲的呂麗君保養得宜，站在女兒身邊如同姊妹。

雖然劉鑾雄與呂麗君關係早已決裂，但大劉對女兒劉秀盈依然疼愛有加。日前，更有網民在銅鑼灣Sogo外，野生捕獲大劉與女兒罕有同框的畫面，可見關係不錯。其實大劉一直極度寵愛這名女兒，早於2014年已豪花3億元為她買下兩顆以其英文名Zoe命名的巨型鑽石，分別是9.75卡梨形藍鑽「The Zoe Diamond」及10.1卡紅寶石及鑽石胸針「Zoe Red」。

學霸千金文武雙全 榮升舞蹈學校老闆

而劉秀盈也非常生性，絕對是一名品學兼優的學霸千金。她於建築系畢業後，目前正在香港大學繼續修讀建築系碩士學位。除了讀書成績優異，她更是多才多藝，精通結他、鋼琴及小提琴，不時在YouTube上載自彈自唱的影片，更曾錄製個人單曲。在運動與舞蹈方面她同樣表現出色，曾參加功夫比賽奪得金牌；15歲才正式學跳芭蕾舞的她，僅苦練兩年便獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，並入選香港芭蕾舞劇團，更在「國際芭蕾舞比賽2023」勇奪公開組金獎，絕對稱得上是文武雙全。前年3月，她將興趣發展成事業，在黃竹坑開設了一間佔地8,000呎的舞蹈學校「香港舞蹈劇場」，正式榮升做老闆。

與呂麗君因財反面 大劉承諾繼續照顧仔女

雖然大劉十分疼愛女兒，但他與舊愛呂麗君的恩怨卻曾鬧得滿城風雨。在2023年的記者會上，大劉澄清過往傳聞時金句連發，被問到呂小姐是否有機心時，他直斥對方是《畫皮》中沒有心跳的「ET外星人」及為錢現真身的「九尾狐」。他透露雙方在8年前因為金錢問題反面，自此女方就甚少讓他與一對仔女見面。

不過，這段父母恩怨似乎未有影響大劉與劉秀盈的父女情。早前劉秀盈參與香港芭蕾舞劇團演出時，大劉亦有親自送花及手寫卡片祝賀寶貝女。大劉曾坦言與女兒「見多咗」，但處事十分小心以保護自己。他舉例曾提議陪女兒行街揀衫，但得知呂麗君想同行後便即時拒絕，以免惹來復合誤會。即使對舊愛極度反感，大劉依然強調會繼續盡力照顧兩個小朋友，確保他們的生活不會受到太大影響。

