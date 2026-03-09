TVB人氣主持睇騷咆哮式狂搖鐵欄自嘲似劉馬車　一舉動險墮觀眾席

林盛斌（Bob）近年家庭事業兩得意，除了與太太恩愛如昔，四個子女又生性聽話，一家6口美滿幸福；事業方面，Bob更是「百足咁多爪」，主持、開棟篤笑、拍電影、做老闆瓣瓣掂，就連月老都撈埋，幫不少圈中女星覓得良緣，近期成功「個案」就有視后胡定欣。近日，兩人一起到深圳觀賞樂隊Supper Moment演唱會，阿Bob在包廂席的「忘我演出」竟然比台上的表演更吸睛，意外搶Fo。

阿Bob在《萬千星輝頒獎典禮2025》奪得「最佳男主持」。（電視截圖）

包廂外上演「咆哮式」大合唱

近日，有網民在社交平台分享觀看Supper Moment演唱會的片段，但有趣的是，鏡頭焦點並非台上的樂隊成員，而是坐在包廂區域的阿Bob。影片中可見，阿Bob明顯已進入「忘我境界」，當歌曲《幸福之歌》進入高潮時，他完全拋開藝人包袱，把座位與鐵欄之間的窄小空間變成專屬舞台，瘋狂跳動，並跟隨歌詞「咆哮式」大合唱。

險些失足跌倒

最令網民睇到「驚驚」的是，阿Bob一度情緒激動得踩上椅子，期間疑太過投入而失去平衡，險些釀成意外，幸好最後有驚無險。而阿Bob雙手狂Chok包廂圍欄，力度之大真的隔著個Mon都感受到那份震撼。除了身旁負責拍片的胡定欣忍不住笑，片段背後亦傳來不少現場觀眾的竊笑聲。

Bob幽默回應：你竟然唔影Supper Moment？

片段在網上瘋傳後，阿Bob本人亦有留意到相關帖文，並展現幽默本色，親自現身留言：「你竟然唔影Supper Moment，走去影我，多謝你呀。」該博主隨即回覆：「Supper每次都可以看，Bob版必須！」 網民對此反應熱烈，紛紛大讚阿Bob真性情，笑言：「擔心欄杆會被拉斷」、「笑死哈哈哈哈」、「胡定欣要忍笑忍到內傷啦」。

自嘲似「劉馬車」 用生命唱歌

此外，阿Bob也有把胡定欣幫他拍攝的視頻分享到社交平台，並寫道：「其實我同Supper Moment一樣，都係用生命去唱歌。有時，我覺得自己有少少似劉馬車。多謝拍片嘅胡定欣小姐。」胡定欣對此心有餘悸表示：「個鐵欄係痴住玻璃，其實我有啲驚~會唔會爛」；好友陳山聰亦笑言：「Dee鬼上身喎」；阿Bob霸氣回覆對方：「你識條春咩，我呢啲叫做用生命唱歌」，更有網民發揮創意，為阿Bob改歌名為「幸福之Bob」，令人哭笑不得。

曾被前輩寸「廢柴」

其實，阿Bob有今日的成績，一來走來都經歷不少高低起跌、白鴿眼，甚至被前輩寸「廢柴」。他早前接受《香港01》的「由零說起」專訪時，表示曾有一次在新城，一位唱片公司的中層帶著新人來認識電台的DJ，逐一介紹。當走到他的座位前，他滿心歡喜準備好卡片，打算介紹自己時，卻聽到那位中層對新人說：「呢個廢嘅，唔使理佢。」然後兩人就直接走開了。這句話，如同一根刺，深深地扎進他的心裏。「當時真係好大打擊，我先知道原來呢行係咁現實。你要得到人哋嘅尊重，你真係要做出啲成績，要讓人哋知道你唔係佢哋口中所謂嘅『廢柴』。」

林盛斌之前接受專訪，憶述昔日被前輩寸「廢柴」。（林志龍 攝）

阿Bob多年的努力，終於獲得肯定。（IG@bob_lamshingbun）

被客戶鬧係阿豬阿狗

另一次，阿Bob終於有機會為廣告錄音，原因是當紅DJ啤梨（葉文輝）病假，監製急找人「頂上」，見到Bob即問他，阿Bob一直有私下練咬字及錄VO，當然爭取機會，錄完後監製大讚他有潛質。監製帶著製成品及阿Bob到錄音室，開揚聲器打給客戶，客戶聽到後初時亦滿意，但覺得把聲好像不是啤梨，於是問監製是誰，監製說「佢叫阿Bob ，新嚟嘅DJ」，Bob很記得那客戶當時的反應「阿Bob邊叉嗰嚟㗎？你唔好揾啲阿豬阿狗嚟錄我啲廣告，好冇？等啤梨好返先錄啦….個客唔知我當時喺問房聽到佢成段對話，嗰刻真係…畀人叫阿豬阿狗，咁我之後都調節自己心態，啤梨都係生果名，你阿豬阿狗係動物都差唔多啫⋯⋯」雖然經歷一次又一次的被侮辱，但阿Bob無放棄，憑著自己的努力，終於闖出一片天，相信現時再無人不認識「阿Bob」林盛斌。