劉佩玥唱歌被批面目猙獰寧願戴面具　獲封S+最靚港姐：一定係玩我

多才多藝的港姐季軍劉佩玥（Moon）日前現身新城知訊台，接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》節目訪問，Moon在節目中大談近日驚喜現身《中年好聲音4》，以「貓女郎」面罩蒙面演唱關淑怡經典金曲《難得有情人》，表現令人眼前一亮。當她揭下面罩的一刻，全場觀眾驚訝不已，成為全場焦點。

劉佩玥接受新城電台訪問。

劉佩再接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》節目訪問。

參賽背後的辛酸

Moon早前在廣州舉行個人音樂會，台上獻唱《海闊天空》時因為太過肉緊，表情出事，被網民狠批「唱歌唱得太兇狠」、「面目好猙獰」「第一次見人用虎紋唱歌」、「五官肌肉不協調」、「唔專業，表情管理都做唔到，學人做歌手？」更一度成為熱搜。Moon在節目中亦承認自己「表情管理差」，戴上面罩後只需專心唱歌，不用顧慮表情，反而更自在，甚至打趣表示以後都想戴面具演唱。為保持神秘感，她連父母也沒有透露參賽，只讓家人覺得她突然勤力練歌，每天深夜才回家，才隱約察覺有異。

劉佩玥被批唱歌面目猙獰。（小紅書截圖）

劉佩玥被批唱歌面目猙獰。（小紅書截圖）

劉佩玥話寧願戴面具。（小紅書截圖）

劉佩玥虛心聽取意見承諾改善，高EQ回應。（IG@arryuu）

初比賽緊張到手震

她透露錄影過程十分緊湊，常常比賽至凌晨三、四點，翌日早上九點又要準備。由於比賽壓力大，很多參賽者都會病倒，大家反而因分享護聲秘方、交流遠紅外線及溫炙貼等方法而建立深厚感情。Moon亦坦言初登場時緊張到手震，笑言「震過貓王」，就主持車婉婉也感受到她在震。

劉佩玥係蒙面歌手「貓女郎」。（TVB截圖）

參加《中年好聲音4》連阿媽都要瞞住。（TVB截圖）

網民眼中的最靚港姐

思敏指最近有網民由2010年至2025年的港姐樣貌質素進行評級，結果劉佩玥與郭柏妍同獲最高級數 S+，被選為近15年以來最靚港姐。劉穎鏇則只得 A級，她驚呼：「太過份啦，呢個調查一定係玩我，劉穎鏇冇可能只係A。」

劉佩玥被封S+港姐，級數勁過劉穎鏇。（資料圖片/陳順禎攝）

劉佩玥是《2013年度香港小姐競選》季軍，2022年憑《美麗戰場》「李靜兒」一角在《萬千星輝頒獎典禮2022》獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎。（IG@arryuu）

劉佩玥獲封S+最靚港姐（小紅書截圖）

+ 4

開心收薛家燕利是

對於被封「S+港姐」，劉佩玥謙稱只是因為笑容及笑聲。她自爆本身諗嘢偏向悲觀，但認為人生太短：「既然將所有事情諗到最壞，回復現實時，就要諗啲開心事。不要集中焦點在不能控制或一定會出現的事。」她更強調會笑著面對負評：「如果唔夠臉皮厚，就唔好睇，我唔會因為負評而不去做自己想做的事。」家燕姐聽後非常有同感，笑咗當化解咗。雖然已過了正月初十五，訪問完後，Moon仍收到家燕姐加持利是，意外又驚喜大叫：「好開心呀，家燕姐的加持利是一定放在錢包。」