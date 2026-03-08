黃宗澤寶石鑽戒勁閃一睇價錢嚇親　不結婚生仔：錢搵到使呢啲

黃宗澤（Bosco）今日（08/3）出席尖沙咀代言活動。他接受傳媒訪問時，談起6歲時拍下的童年照，透露細路仔時的他身形「有返咁上下」，更曾因身形被同學們取名「肥仔」，後來因被學校阿Sir捉去游水，體重就直線下降回復正常體重。



黃宗澤（Bosco）今日（08/3）出席尖沙咀代言活動。（陳順禎 攝）

黃宗澤擔任代言人拍廣告，接受訪問時他擔起責任大談自身經驗的減肥血淚史，坦言隨着年齡漸長，減肥變得愈加困難。記者問道，是不是「中年發福」？他回答：「而家真係容易肥，因為代謝慢咗。」他透露，自己是透過飲食和運動去keep fit。

6歲嗰時嘅黃宗澤仲未變「肥仔」。（ig圖片）

他回憶道，小時候的他是名符其實的「肥仔」一名，就算是近年見到舊同學，舊同學們一樣會用花名「肥仔」稱呼他。「你知16，17歲，好多女同學喺側邊㗎嘛，你知我細個又肥，成日俾人話我肥，慢慢就會注意。叫到而家，我自己最friend嘅兄弟都叫我肥仔，改唔到口。（肥仔之前有沒有加一個字？）『死肥仔』？呢啲係口頭禪。」

他接着說，能夠減磅全靠當時一位老師。「我好感恩，當年遇到一個帶我入泳隊嘅阿Sir，佢係一個好風趣，好搞笑，好Open嘅阿Sir。佢話：『係咁肥點溝女呀？嚟！入泳隊操水！減肥。』佢叫丘Sir，我哋好鍾意佢。每日放學都帶我哋練水，又叫我唔準食薯條漢堡，要正正經經食飯。年幾之後，就瘦返。（一年多就瘦下來？）嗰時身陳代謝快呀嘛，老友，一個禮拜返5日學，操足5日，個幾鐘頭，而家梗係唔得啦，哈哈哈。」

那麼，最後瘦下來後，又有沒有成功「溝到女」？他也回答：「咁講，中學生青春期，少不免都要識吓女仔嘅，男女校嚟㗎嘛。（成功？）er⋯⋯健康咗啦。」

黃宗澤（Bosco）表示有其他工作，所以未能出席晚上77工作室的春茗。（陳順禎 攝）

黃宗澤（Bosco）左手戴了一隻巨型綠寶石戒指。（陳順禎 攝）

鑽石耳環都好閃。（陳順禎 攝）

黃宗澤隻戒指咁閃咁大粒，好難睇唔到㗎。（陳順禎 攝）

活動之上，黃宗澤除了穿上名牌西裝，左手手上所戴的巨型霓虹藍綠色（或稱泳池藍）寶石鑽石戒指也是一大亮點。記者打算詢問戒指的詳情，卻換來黃宗澤「無情」的拒絕，即時用手遮掩起來，並笑言：「睇嚟做咩啫？（好閃呀！）收埋佢，裝飾嚟嘅。（人哋送？）裝飾，裝飾，襯吓衫啫，唔好太注意。（應該貴嘢嚟喎！）哈哈，唔好太注意！裝飾嚟嘅！我又唔使結婚又唔使生仔，啲錢搵到就係使喺呢啲囉。OK嘅，唔過份，適可而止。（你嘅唔過份同我哋嘅唔過份唔同⋯⋯）適可而止，適可而止，大家唔好浪費金錢吓，最緊要孝順父母，管理身體，多謝。」

一啲都唔平喎！（截圖）

根據《香港01》記者從網絡搜尋，搵到一枚非常相似的鑽石戒指。18k白金鑽石戒指鑲嵌了一顆霓虹帕拉伊巴碧璽。一看價格更加不得了，盛惠27萬歐元，即約242萬港紙。