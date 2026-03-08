黎諾懿與老婆教育理念分歧　明言反對兒子入行：娛樂圈太被動

最近憑馬來西亞劇《義和》擄獲不少馬來西亞粉絲的黎諾懿，今日（8日）以「HiPP喜寶有機大使」身份於中環出席《全城有機日2026》活動，分享有機心得，吸引大批市民圍觀，場面熱鬧。

想追多個女但未有動力

自從成為人父，黎諾懿與太太對飲食都非常講究，他深信有機對小朋友成長健康至為重要，故自小為他們選用HiPP喜寶有機奶粉，它含有天然母乳益生菌HMP幫助腸道、豐富DHA則促進大腦發育，而有機的營養價值更高，更能避免過程中有害物殘留。由於兒童接觸農用化學有害物有機會更容易過敏或引起濕疹皮膚問題，特定的農藥對認知發展可能有影響，身為代言人他當然更熱心支持有機！黎諾懿透露4歲的細仔「小冬牛」黎奕辰暫時仍未戒奶，幸好他已第八年擔任品牌有機大使，成功省下不少奶粉錢，他更笑言：「老闆娘仲成日叫我生多個，我都好想追女，但如果再生仔我驚自己接受唔到，因為我兩個仔都相差4年，玩嘅嘢唔同，大仔要滑雪、細仔要跳彈床，我要花好多時間陪佢哋玩，分身不暇，暫時都未有動力生多個住。」

爆老婆是地獄廚神：貪我識煮飯先揀我

講到飲食習慣，黎諾懿跟太太李潔瑩非常合拍，全家人奉行清淡原則，主張少糖、少鹽、少油，挑選食材時盡量選有機食品，透露小朋友食納豆、雞翼和白飯又一餐，並說：「依家喺屋企主要都係姐姐下廚，雖然我識煮，但都係姐姐下廚多，不過我老婆就係地獄廚神，當年太太揀我，都係貪我識煮飯，依家我就過時過節先煮。」

飲食方向夫妻倆甚有共識，但黎諾懿就自爆跟太太在教育方針南轅北轍！他自言從來不是嚴父，偏向跟小朋友玩樂；相反，老婆則認為兒子年紀尚輕，現階段應該專注學業：「我就覺得讀書無乜用，20年後AI、電腦都好發達啦，所有嘢都唔使背，我細個就花好多時間背乘數表、代數、公式，但出到社會根本就未用過，除非你係做科學家、物理家，或者研究火箭就話啫，否則讀書都係無用，哈哈。」縱然在教育觀上間中有分歧，不過作為廿四孝老公和老竇的黎諾懿，最終還是會妥協讓老婆。

大仔讀國際學校少寫字：就嚟變文盲

黎諾懿大仔「小春雞」黎峰睿年僅8歲就考獲8級鋼琴，黎諾懿認為小朋友應在童年多探索個人興趣，學習喜歡的技能，比如說兒子熱愛彈琴就讓他學琴，這樣才事半功倍。而眾多技能之中，他最看重語言能力，大仔現時識英文、廣東話、普通話，不過由於讀國際學校，寫字機會不多，他笑謂：「佢就嚟變文盲，睇會叻過寫。」他指細仔亦即將入讀國際學校小學，平時十分有跳舞天份，正計劃送他報讀兒童舞蹈班，問到會否希望兒子將來入行做藝人，黎諾懿明言反對：「做娛樂圈實在太被動喇，男仔唔應該咁被動，我唔想佢哋白等，等晒啲時間。」

