北上天后撈得掂吸金力愈來愈強　58歲竟被質疑戴假髮維持玉女形象

現年58歲的「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）出道40年，至今因清純美貌穩守美名。近年她北上愈撈愈掂，大受歡迎，今年更有份參與央視春晚，頻頻被見到出席綵排。近來她現身黃凱芹紅館騷，合唱《情未了》。她被捕獲到坐在觀眾席上，有人拍下其背影片段，一頭濃厚黑長髮竟被質疑是假髮。

玉女掌門人周慧敏入行逾30年。（IG：@vivianchowwaiman）

「玉女掌門人」周慧敏與倪震於2009年結婚。（周慧敏Facebook）

周慧敏被質疑假髮

網民上載周慧敏在觀眾席的片段。周慧敏與友人坐在一起，她穿上黑衣，扭頭與身邊人一邊拍手一邊傾偈。周慧敏一頭濃密的黑長髮披散在肩上，單看背影已流露出仙氣，58歲的周慧敏身形亦Keep得好好。

有人留言質疑周慧敏戴的是假髮，「確定是假髮了，挺好」；有人則不以為然道：「啊 這哪能看得出來」。周慧敏北上掘金多年，在內地舉行巡迴演唱會，即使不時被指唱歌災難性，被叫「收山」，但依然吸金不斷。但她因工作繁忙，曾被拍到步履蹣跚需人攙扶，健康疑亮紅燈，不過應是因工作完太累要人扶。

周慧敏。（IG：@vivianchowwaiman）

周慧敏與倪震住跑馬地豪宅

周慧敏早年有「慳妹」之稱，曾在1997年一度退隱，至2004年才復出。雖然她在娛樂園之中不算相當富有，周慧敏早在樓價飛升前已買樓置業，她曾豪言所持資產已夠其日後生活，更數不清手持多少物業。據指，周慧敏與倪震在香港的愛巢位於跑馬地，該豪宅早在1991年，由周慧敏透過旗下公司以345萬元購入，實用面積約900多呎。她其後在1996年以715萬元，在同屋苑再增持多1個單位，兩個單位均「長揸」至今，估計現時市值大幅升值至3000萬至4000萬元。

周慧敏出席演唱會。（小紅書）

竟被質疑戴假髮。（小紅書）

周慧敏好正。（葉志明攝）

周慧敏人美心善。（葉志明攝）