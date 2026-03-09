郭富城個唱變棟篤笑揭逆生長秘訣　意外揭露常喝一飲品易得千金？

現年60歲的「城城」郭富城，各方面都依然有心有力。去年10月，城城宣布屋企再添一千金郭詠心（Cheryl），晉升為五口之家，生活美滿。而在今年的央視春晚上，城城更是技驚四座，跳足4分鐘依然「氣都唔喘」，獲網民洗版式激讚。此外，城城的凍齡狀態也令人相當佩服，即使登6，但頭髮依然濃密烏黑，身材健碩，活力絲毫不減。近日，正在廣州舉行巡迴演唱會的他，在台上與粉絲互動時大放笑彈，盡顯幽默一面，更公然質疑自己的身分證：「我邊忽似60歲？」

郭富城原本已經有兩個可愛女女。（微博圖片）

去年10月宣布再添一千金。（微博圖片）

60歲的郭富城，在今年春晚上，跳足4分鐘仍然「氣都唔喘」，獲網民激讚。(視頻截圖)

網民激讚郭富城是「不老的傳說」，與年輕新一代的王一博比起舞上來，絕對是有過而無不及 。(視頻截圖)

自爆「奔六」連自己都唔信

近日，有網民在社交平台分享城城廣州演唱會上的片段，除了勁歌熱舞外，還有搞笑的傾偈環節，博主寫道：「脫口秀又來了：女兒只1歲，我怎麼可能60歲」。片中，城城穿上一件透視寬鬆襯衫，更刻意解開鈕扣大騷結實胸肌，狀態簡直「Fit到漏油」。當他抹汗時，其健碩身隨即引發全場瘋狂尖叫，更有歌迷起哄大喊「除衫」。

城城先是感性地表示自己與歌迷一起成長：「我同你一樣咁大咋嘛，係咪啊？30、40歲之嘛，20年前，係20年前。」隨後，城城提到自己的真實年齡：「好榮幸我今年『奔六』，啱啱踏入60歲。講都無人信，我自己都唔相信，我個身分證係咪整錯咗啊？無理由㗎，我邊忽似60歲呢？」城城更感嘆自己說：「我個女仲啱啱出世，一歲都未夠。唉，我都唔明，呢啲係咪叫逆生長？」

城城抹汗時，台下不斷叫：「除衫」。（小紅書截圖）

郭富城笑指自己都是30、40歲啫嘛，不過係20年前。（小紅書截圖）

揭秘「逆生長」秘訣

對於如何維持「逆天」狀態，城城笑言自己並無特別秘訣，更在台上大開玩笑，指自己可能跟飲食有關：「我都無食錯嘢㗎，都係飲下水、飲下咖啡啫。但我一日飲幾十杯咖啡啊！係，我係好鍾意飲咖啡，大家都知。所以我都唔明，愈嚟愈後生，點算！」

郭富城笑言佢都唔信自己已經登6。（小紅書截圖）

仲講唔知係咪身分證寫錯。（小紅書截圖）

除了分享年齡，城城亦展現出「霸氣」的一面，向歌迷深情告白：「唔可以畀我啲歌迷老過我㗎，我要比你哋老啲，好唔好啊？我要罩住你哋，好唔好啊？我老好啦，你哋唔好老啊，得唔得啊？」現場歌迷隨即報以熱烈歡呼，氣氛既搞笑又溫馨。

城城唔俾粉絲比佢老，因為「我要罩住你哋」。（小紅書截圖）

有網民諗唔到城城原來咁搞笑，提議佢下次開棟篤笑。（小紅書截圖）

網民突破盲點 飲咖啡易生女？

片段流出後，不少網民對城城的狀態表示震驚：「他真的60了？還是在開玩笑調侃的？」、「我覺得他40歲的感覺」、「為什麼越來越年輕」、「他還是沒有打針那種年輕」、「喂，你點睇都唔似六十歲啦」；有趣的是，有部分網民卻錯重點，紛紛打趣留言：「原來咖啡喝多了容易生女兒。」、「因為咖啡係屬於酸性的，不是鹼性，所以你懂的。」此外，也有網民驚覺：「原來郭天王咁搞笑幽默嘅」，提議他下次可以考慮開棟篤笑。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）