90歲演藝宗師擺大壽精靈滿場飛　TVB藝訓班學生孫慧雪銘記教誨

曾任無綫藝員訓練班導師、被譽為香港「舞台監督鼻祖」的資深戲劇家麥錦秋（麥秋），日前舉行90歲大壽壽宴。麥秋老師桃李滿門，當晚不少學生及圈中後輩均有出席到賀，包括視帝張振朗、孫慧雪（雪雪）、陳智燊與宋熙年夫婦、袁富華、謝雪心及區瑞強等，場面十分熱鬧。

麥錦秋人稱「麥Sir」桃李滿門，孫慧雪同陳智燊都係佢教藝訓班時嘅學生。（IG@snow711）

孫慧雪與陳智燊夫婦，以及麥Sir和訓練班助教Arron合照。（IG@snow711）

麥秋老師銀髮唐裝Look精靈滿場飛

從網上流出的照片所見，90歲的壽星公麥秋老師一頭標誌性銀髮，身穿米金色配搭紅頸巾的唐裝衫，精神奕奕，全晚滿場飛與賓客合照，相當精靈。孫慧雪亦在社交平台分享了多張合照，包括一張與麥秋老師、陳智燊及袁富華等人的自拍，大家笑容燦爛。

麥秋90歲仍好健壯。（IG圖片）

孫慧雪難忘恩師選中之恩

身為第20期藝員訓練班畢業生的孫慧雪，還分享了一張珍貴大合照，當年大家樣子都很青澀，但同期同學仍留在娛樂圈發展的人不多，孫慧雪和陳智燊是其中兩個。孫慧雪感性撰文回憶當年恩師的教誨，至今記憶猶新，寫道：「今日係我第20期藝員訓練班嘅老師，麥sir 90大壽❤️❤️記得第一堂，麥sir話當年喺三千人入邊，揀咗我哋19個人，係因為我哋每個人，都好似粒星星咁閃吓閃吓！呢句說話，我記到而家，其實我哋每一個人，都有自己獨有嘅特質，係獨一無二，只要繼續相信自己，努力做自己，我哋每一個人都可以發光發亮✨」她更在貼文中祝願恩師「福如東海，壽比南山❤️」，她指在訓練班的回憶「返晒嚟」，續寫道：「仲有張sir，Ida老師，之後要再約出嚟相聚🥰🥰」。

孫慧雪同陳智榮係同期藝訓班同學，而張振朗當晚亦有現身。（IG@snow711）

第20期藝訓班學生，有得留低仲娛樂圈發展都寥寥可數。（IG@snow711）

出身邵氏南國劇團 堪稱港產舞台監督鼻祖

麥秋老師在演藝界地位崇高，早於六十年代考入邵氏影業南國實驗劇團，其後遠赴英國皇家歌劇院深造舞台管理。他對推動香港戲劇發展不遺餘力，曾成立天主教青年劇藝團，又在中大校外進修部執教舞台管理課程，被視為香港舞台監督的鼻祖。

他不僅曾為香港話劇團及中樂團執導，更致力於戲劇教育，曾創辦「演活自己」培訓課程培育下一代。如今90歲大壽仍獲大批學生擁戴，足見其江湖地位及受人尊敬的程度。