TVB視后照顧大病痊癒丈夫從未離棄　搭高鐵獲代拎手袋行李超輕鬆

現年52歲的蔡少芬（Ada），參加91年港姐奪季軍入行，隨後憑劇集《天地豪情》中「孫樺」一角，以25歲之齡勇奪《萬千星輝頒獎典禮1998》最佳女主角，成為無綫第二屆視后，至今仍然保持最年輕的視后紀錄。蔡少芬與張晉結婚多年，一直愛得甜蜜，近年張晉透露與家人國外旅遊時突然心臟病發，險些喪命，蔡少芬不離不棄。日前有網民目擊蔡少芬一家人去旅行，由張晉全拿行李，非常愛錫蔡少芬！

張晉為老婆蔡少芬慶生。(微博圖片)

蔡少芬身形fit爆。(陳順禎 攝)

蔡少芬張晉一家人現身高鐵站

日前有網民見到蔡少芬與張晉一家人在高鐵站。發文網友指，見到蔡少芬與張晉，以及蔡少芬三子女都在場。相中可見，蔡少芬與張晉站在一起，張晉拎住行李箱，箱上擺了手袋，蔡少芬則背手站立，只需拿着手機，非常輕鬆，可見張晉十分愛錫老婆。

蔡少芬。（蔡少芬微博圖片）

蔡少芬、朱茵是好姐妹。（微博圖片）

蔡少芬獲讚「氣質絕佳大美人」

蔡少芬狀態極佳，皮膚白淨緊緻。網民激讚蔡少芬是「氣質絕佳大美人」，又指張晉真人好黑，「女神節遇真女神！甚麽樣的運氣，一大早趕高鐵碰到了皇后娘娘！睡眼惺忪一路小跑趕高鐵，一扭頭就看到我勒個氣質絕佳大美人，同行有她老公還有三小只，嬉皮打鬧着，似乎是一家人去度假，他們起得真早勒 我仔細端詳了半天才敢認，主要感覺張晉本人比網照黑好多感（是惡評別看！）娘娘還是一如既往地溫柔安定，狀態好好，特別美格外瘦。我脫口就是一句"娘娘萬福金安"，於是美滋滋要到了合照」。

蔡少芬張晉一家人現身高鐵站，張晉拎行李，蔡少芬則兩手空空，十分愛錫老婆。（小紅書）