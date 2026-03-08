何英偉離港生活20年娶嫩妻唱好內地　因一事指制度差被質疑矛盾

現年61歲的何英偉曾是TVB活躍藝人，後來淡出香港娛樂圈並轉行從商，移居內地生活已20年。在近日的一集YouTube節目《我和劉雅麗有個約會Alice Lau》中，他與李婉華、劉雅麗共同探討話題「點解男人年紀大咗，要北上娶老婆？仲要俾自己年紀細幾十年？」及後引起了網上的熱討。網民對此議題的看法存有分歧。

何英偉與李婉華、劉雅麗現身節目《我和劉雅麗有個約會Alice Lau》。(網上圖片)

何英偉「老夫少妻」

英何偉於1986年參加亞視首屆《電視先生選舉》，後轉投TVB並展開多彩的戲劇生涯。他曾與前TVB花旦吳詠紅有過一段婚姻，並育有一位女兒，可惜最終分道揚鑣。2011年，何英偉再度步入婚姻殿堂，迎娶了比自己小21歲的內地嫩妻，並育有兩子。何英偉於節目中坦言最初曾對夫妻之間的巨大年齡差距心存顧忌，甚至對外隱晦談及，但隨着信息透明化，他變得坦然接受。

何英偉迎於1986年參加亞視首屆《電視先生選舉》。(網上圖片)

何英偉讚揚妻子性格簡單

何英偉談及選擇於內地再婚的原因，他表示因身在內地工作多年，周遭社交圈有限，無法認識香港女子，而內地的女士選擇更多。他還讚揚妻子性格簡單：「我太太唔係要求咁高。」使得他感到舒適自在。提到當時的婚姻情況，他補充道自己無房產且財務狀況一般，而妻子未要求禮金，令他覺得「好著數」。何英偉強調夫妻間不僅是金錢問題，更重要的是溝通與契合。雖然一方年紀較輕，但他認為自己需要付出更多努力去照顧對方：「點解國內女仔會承認大佢幾十年嘅（男人），呢個係錢作怪囉。」

何英偉讚揚妻子性格簡單。(網上圖片)

在內地生活多年，何英偉大力讚賞居住環境及生活成本的優勢。他指出內地可住大屋，而香港則不僅房價昂貴且居住空間狹小。在節目中，討論點集中於香港同內地年輕女性在婚姻取向與經濟背後的差異點上。李婉華認為香港福利誘人，何英偉則對此表示反對，指出「唔係佢哋第一個選擇，嫁個老闆保障到（生活），但嫁港男保障唔到生活，一個港男搵3、4萬一個月，甚至5、6萬一個月，OK喎！但你點養佢呀？一家人仲要住喺香港。你喺國內搵3萬都得㗎，但香港唔得。」他指在收入面相同的情況下，香港的生活壓力更大，而內地則舒適得多。

何英偉在內地生活多年。(網上圖片)

聊到身份證和出入境便利性時，何英偉提及曾面對難以在內地開銀行戶口等困境，他指在內地開公司要用太太的戶籍才較容易，加上自己到農業銀行開戶被拒：「我買樓買唔到，我去開戶開唔到，我做好多學校、公共做唔到，佢個System認唔到回鄉證。」他妻子結婚後亦花了逾十年才取得香港身份證。他透露一對兒子為了方便將身份安排在香港出生，但亦大呻帶兒子出國麻煩，因為在訂機票前如果帶兒子，便要提前為兒子取得簽證才可以購買，這一舉動也引來部分網民質疑他前後矛盾。不過亦有網大讚他保養得宜，不像已年過60，更指他言談幽默，但亦有網民認為其說法矛盾：「呢位先生又話香港身份證麻煩，唔稀罕咁，而自己太太兒子又攞香港身份證，係咪矛盾呢？而開內地銀行戶口又話開唔到，但原來中銀，招商係開到，只係某間開唔到啫，所以佢講嘢真係唔可信。」