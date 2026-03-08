楊安妮WinWin患罕見病10年　深宵嘔血切18cm肺保命：已講定遺言

《全民造星IV》入行的楊安妮（WinWin）向來是跳舞高手，在電視上表現個性活潑好動，但在鏡頭後她原來受罕見病「先天性肺動靜脈瘤」纏繞十年，血含氧量長期處於86，近日她分享自己這十年來接受手術的經歷，指自己曾在沒有麻醉情況下進行8小時肺部手術，早前因忙著工作忽視病情，結果嘔血，不得不再做手術切除18cm肺部！儘管WinWin不停跟自己說「你仲有好多嘢未做，楊安妮你千萬唔可以死住！」但她不諱言當時其實已跟好友講定遺言，又問醫生：「最Worst嘅死法會係點？」

患罕見肺病血含氧量極低 曾深宵嘔血冷淡男友懶理

早前WinWin亮相《晚吹－怨女俱樂部》，分享患罕見病「先天性肺動靜脈瘤」十年的經歷，期間講到自己深宵嘔血，但當時的男友態度冷淡只顧玩電話，住院時更要她哀求才探望，由於她曾於《全民造星V》亞軍黃家灝（KC）拍拖6年並同居，所以不少人都推測這位冷淡男友正是對方。而近日WinWin再於社交平台拍片談及自己的病情，先介紹這個病：「呢個世界上其實係冇乜人有呢個病，我肺入面嘅血管係畸形，動脈嘅血同靜脈嘅血係會流埋一齊，導致嘅後果就係我由細到大嘅血含氧量極低。正常人應該係95至100，我得86，但係我依然生存咗喺呢個世界上好耐，同埋我仲要繼續做運動。」她指這個病有機會在20幾至30幾歲中風，而護士對於她仍「生勾勾」並不需聞氧氣，無一不感到震驚。

22歲零麻醉做8小時手術 拖延病情致嘔血：醫生叫我切咗個肺

WinWin 20歲時在日本Working Holiday，當時因為做肺結核檢測發現肺部有陰影，才得悉自己身患此病，至22歲回港做了第一次手術，歷時8小時竟沒有麻醉：「醫生要將一啲金屬嘅粒粒放入去我啲血管度塞住佢，有八個窿，一個窿要做一個鐘，最後total做八個鐘。重點係我冇全身麻醉，有條管喺大髀內側直上去，feel到八個鐘支嘢喺肺到係咁撩，好痛苦，我直頭有走馬燈。」到27歲時WinWin試過在家中突然暈低，幾個月後更咳血，不能入眠：「一瞓低啲血就濁上嚟，幾個醫生都叫我直接切咗個肺，我冇決定即時做手術，嗰陣有好多工作在身。」不過情況每況愈下，有機會被血浸親肺部而窒息，已不由得她再拖，她憶述：「之後直頭唔止咳血，係嘔啲血出嚟！我係咪黐咗線？而家我一定驚到死，我已經同定朋友講遺言，我真係驚有一日嘔血嘔到死咗，我真係決定搵一個切肺嘅名醫，佢話佢一年切二百幾個肺。」為免家人擔心，WinWin做手術都是自己一個去，想不到手術後才是最痛苦，她自言是那段期間是「廢人一個」。

術後無法呼吸拉親傷口被逼坐住瞓 長疤痕影響跳舞

WinWin續說：「一出手術室嗰下，我完全唞唔到氣！個呼吸淨係喺呢度（指住鼻子），你又唔可以大力呼吸，大力呼吸傷口全身會好痛，你係完全控制唔到自己，人生點解要經歷呢啲咁嘅嘢？」當時她就連落床去廁所都會喘氣，原本打算出院後，試著應付輕鬆家務，結果晾衫時扯傷，一整個星期都無法臥床睡覺，只可以自製病床坐著睡覺：「肺入面啲氣泡係咁咕嚕咕嚕咗成個月，我完全瞓唔到覺，係咁俾啲咕嚕咕嚕嘈醒。我有幾個疤，呢啲疤痕令到我之後跳唔到舞，好多跳舞動作都做唔返，而家都係。我用咗一年半嘅時間去練返條氣，體力已經冇以前咁好，呢樣嘢係好唔開心，又唔可以出街，驚俾人撞親，聞到唔好嘅空氣會細菌感染，我真係覺得好黐線。」

死過翻生變堅強女子 呼籲大家必須定期body check

不過，也正因經歷完死過翻生，WinWin不諱言自己現時意志力非常之強，病痛、打針、感覺，對她來說都是超級小事：「我覺得成為咗一個非常堅強嘅女子！」她又感謝很多朋友去醫院探病，多到令醫院像Party Room般，就連醫院都叫她不要再叫這麼多朋友來。現時29歲的她，正進行康復及物理治療，幸好近半年呼吸狀況有進展，最後她又寄語大家：「健康真係好緊要，你有健康先做到你想做嘅嘢。所以大家要好好保重身體，定期做body check係好緊要！」

