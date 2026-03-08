佘詩曼親回帶挈TVB轉虧為盈：邊個唔想賺錢　憶呢個角色最難抽離

佘詩曼今日（08/3）出席地有工作室春茗，今晚可以星光熠熠來形容。「視后」佘詩曼自去年憑藉神劇《新聞女王》「Man姐」一角紅爆中港台後，人氣與身價再度攀上高峰。今晚出席公開活動接受訪問，她談到過往演藝生涯的點滴，更罕有剖白入行多年最難抽離的暗黑角色，以及親自回應被指「憑一己之力令TVB轉虧為盈」的傳聞。



劉松仁公開與佘詩曼合照。（ig圖片）

大讚劉松仁前輩零架子

阿佘入行逾廿載，由昔日的港姐季軍蛻變成今日的「收視保證」，除了自身努力，沿途亦遇過不少前輩指點。早前劉松仁在社交平台公開與十幾多位曾合作過女星的合照，引起不少討論。

講到劉松仁，阿佘秒速肯定並大讚對方為人親切貼地：「佢係一個絕對無架子嘅前輩，咁所以同大家都玩得好癲。」阿佘坦言，很多時觀眾看松哥的劇集角色都比較嚴肅沉穩，但在片場裡，松哥從來不會給予晚輩壓力：「佢唔會擺起個款呀、好嚴肅呀咁，所以咪大家都變到好close。」這種放鬆的拍攝氛圍，亦令當時的合作留下了極多美好回憶。

佘詩曼（葉志明攝）

剖白《天與地》葉梓恩最難抽離

演過無數經典劇集，阿佘的演技早已步入化境。當記者好奇問她拍了這麼多套戲，究竟是如何抽離角色的感情時，阿佘笑言這完全是逼出來的專業：「拍咗咁多其實都知道點樣抽離㗎啦，其實係工作嚟㗎嘛呢件事。同埋你劇接劇，你唔抽離唔得呀，因為我要（趕住）拍下一套。」

佘詩曼剖白《天與地》葉梓恩最難抽離。（TVB圖片）

不過，阿佘坦言演員終究是血肉之軀，總有被角色「反噬」的時候。被問到哪一部戲最難抽離，她毫不猶豫地說出神劇《天與地》的名字：「《天與地》我都抽離唔到，有少少。因為好heavy個角色。」

提起劇中「葉梓恩（阿Yan）」一角，阿佘眉頭微蹙地解釋當時的心理壓力：「因為一嚟到就知自己個男朋友死咗，咁跟住又懷疑自己三個好朋友係食咗我個男朋友。變到成個劇情都好heavy。」她透露，當時由第一日開工起，整個人就已經陷入了一個極度不開心的狀態：「成個戲開嘅時候，投入角色係好deep嘅，所以都需要一啲時間去recover。」幸好身為當家花旦的她劇接劇，只要一接到下一個新角色，就能借助新工作將自己從深淵中拉出來。

陣容鼎盛！好多藝員、演員都有出席。（陳順禎 攝）

佘詩曼主演《新聞女王２》大受歡迎。（劇照/TVB）

佘詩曼近年憑《新聞女王》和《新聞女王2》中「Man姐」寫下歷史，4奪視后。(資料圖片/胡凱欣 攝)

高EQ回應「令TVB轉虧為盈」：功勞唔止我一個

去年《新聞女王》叫好叫座，不但為TVB贏盡口碑，早前更有財經新聞及坊間傳聞指出，因為阿佘的「救場力」非常驚人，直接帶動了母公司的業績，令TVB成功轉虧為盈。

面對這個問題，阿佘聽罷隨即展現出招牌的超高EQ，笑笑口回應：「咁可以幫人賺錢梗係開心啦，win-win（雙贏）囉！」

對於外界將業績神話歸功於她一人，阿佘謙虛地將光環分給整個團隊：「咁我覺得功勞唔止我一個嘅，監製啦、編劇啦⋯⋯各位演員們啦，其實所有幕前及台前幕後呀，就算觀眾都要多謝！」她強調，如果沒有觀眾的支持，整件事根本不會成功：「所以其實要多謝嘅人實在太多囉，唔係一個人嘅事。」不過，性格直率的她最後亦忍不住幽默補上一句神級金句：「但係開心嘅，賺錢喎，邊個唔開心啫？」