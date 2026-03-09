譚耀文失落金像提名曾呻「心灰意冷」　親解原委：玩遊戲輸咗

譚耀文早前於電影《拼命三郎》中飾演過氣大佬，演技大爆發備受外界肯定。早前香港電影金像獎公布提名名單時，他卻大熱失落提名，其後更在社交平台留下「心灰意冷」四字，引來大批影迷及網民熱議和擔心。日前（08/3）譚耀文出席77工作室春茗活動時，就親自為貼文解畫。



譚耀文親解「心灰意冷」之謎。（陳順禎 攝）

親解「心灰意冷」之謎：玩遊戲輸咗啫

談及失落金像獎提名後的負面貼文，譚哥受訪時全程笑容滿面，坦言對獎項並未抱有太大執念：「冇呀，冇諗過呀！」他笑稱在社交平台大吐苦水其實另有內情：「其實喺屋企玩遊戲啫！我玩遊戲輸咗，係人輸咗都有啲唔服，發吓咩啫，估唔到大家猜測咁多。」

雖然無緣角逐獎項，但他表示對入圍名單心服口服，更直言今次「塞翁失馬」反而收穫了滿滿的感動：「好多謝大家關心，就算平時唔係我嘅fans都嚟留言鼓勵。我覺得，我賺咗啲關心同埋安慰啦！」譚哥強調，獎項從來不是演員的全部，很多時候講求天時地利人和：「自己繼續努力啦！最緊要獎項唔係最重要嘅，最重要真係每一部戲交代到畀觀眾同導演，呢樣嘢先最緊要。」

譚耀文大讚同阿佘鬥戲係「執到寶」。（陳順禎 攝）

新戲夥阿佘鬥戲大呼「執到寶」

收拾心情後，譚耀文透露去年初已完成拍攝的新作《正義女神》即將與觀眾見面。提到今次的對手陣容，譚哥表現得相當雀躍，尤其提及女主角佘詩曼時，更連番激讚：「阿佘係好叫座嘅女演員，今次同佢合作，我覺得係執到寶！」

譚哥回憶指，兩人對上一次合作已是二十多年前的事，如今大家都累積了豐富的歷練。一向出名「捱得」的譚哥，在片場見證阿佘的真實工作狀態後，亦不禁高呼寫個「服」字：「大家尋晚拍到半夜一點收工，好攰轉頭返去休息，點知睇到阿佘社交平台，原來佢又同同事出去宵夜，聽朝竟然仲早過我返工！佢真係好愛團隊，同埋極有體力，體能勁過我，真係冇停！」