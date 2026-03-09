詹天文無懼網民負評變強大　被問Yumi戀愛風波8字完美回應

「聲夢小花」詹天文（Windy）日前（08/3）出席77工作室春茗。詹天文近期人氣持續攀升，不過伴隨名氣而來的，往往是網上各種好壞參半的聲音。被問到如何面對網民的負評甚至惡意攻擊，詹天文相當成熟，大方分享心路歷程，更在提及好姊妹鍾柔美（Yumi）的戀愛風波時，展現出極高EQ完美應對。



詹天文無懼網民負評。（陳順禎 攝）

詹天文無懼網民負評。（陳順禎 攝）

曾因負評感自卑

談及早前曾擔心演唱會無人買飛入場，詹天文坦言當時確實被網上的評論影響了自信：「其實因為當初見到網上比較多負評，所以我自己嘅心理就比較自卑，當時見到台下有一兩盞我嘅燈牌，已經係好感動。」面對網上的惡意攻擊，Windy表示現時已經學識調節心態，看得很開：「其實我覺得如果佢哋講得啱嘅話，大家開心就得啦，我都係做好我自己本分就OK。」她直言以前會很在意網民的留言，但現在已學會過濾：「我而家唔會太受影響，我會攞一啲可以幫助到我嘅評語去改善。」

詹天文回應鍾柔美「A0風波」。（陳順禎 攝）

回應鍾柔美「A0風波」完美應對

早前同屬「聲夢」的好姊妹鍾柔美（Yumi）因疑似戀情曝光而遭受網民攻擊，記者問到見到好姊妹的遭遇，會否令她日後處理自己的戀愛狀況時變得更加避忌、「收埋啲」或不敢公開時，詹天文反以一句說話完美應對：「我之前都回應過啦呢樣嘢。」

被問到面對批評會否感到壓力或想反擊網民，詹天文自信表示自己已經練成強大心臟：「我而家唔會被影響。即係我見到都唔會話自己太唔開心，所以自己都慢慢變得更加強大。」她笑言以前遇到某些留言確實有回覆過，但現在即使心裡想回覆，也不會有「超級想去回應」的衝動。