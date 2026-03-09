吳業坤避談「車頭燈」怕被老婆問罪　回應被除名：可能係勞資糾紛

早前吳業坤和王敏奕受訪，談及跑馬拉松當日情況，吳業坤指太太跑得太快，王敏奕續說：「淨係見到車尾燈？」怎料吳業坤卻說：「淨係見到『車頭燈』。」大膽發言令王敏奕笑到不能控制。這段對話亦成為了網民熱烈討論的話題。相隔一個多月，兩人又出現在同一場景之中，實在巧合！



早前吳業坤和王敏奕受訪，吳業坤講及「車頭燈」一事變網民熱話。（陳順禎 攝）

返屋企跪玻璃？

他們再次接受訪問，記者即笑言「係唔係要講車頭燈」，吳業坤回答說：「唔好啦。」不過，大家又怎會放過他？又繼續問：「揸車定搭車？」吳業坤：「梗係搭車啦。（夜晚要開燈㗎喎）梗係要啦，而家自動㗎，好先進。細個揸車，有人會喺後面開燈眨你，我以為咩事啦，原來係唔記得開燈。」看似是無厘頭的問答，其實吳業坤心裏是十分擔心會「中伏」：「大家唔好要跣我啦。」他也回答，幸好回家後不用跪玻璃。「冇事嘅，因為喺你隔籬。」

吳業坤回應遭TMG除名。（陳順禎 攝）

吳業坤回應遭TMG除名

近日傳出吳業坤遭TMG除名的消息。他也回應事件：「呢一刻嘅位置都仲未同老闆有個真係好詳細嘅溝通，所以暫時都做返可能安排咗中嘅工作先，先放喺度先再算。」問到幾時會再寫歌出歌，他回答：「《新聞》有得繼續嘅話⋯⋯」王敏奕笑說：「《新聞》有得繼續先寫呀！」記者再繼續追問「名字消失之謎」，似是離巢。他又回答：「可能係啲勞資糾紛呀。我相信公司都未有一個決定。」