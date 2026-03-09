陳自瑤護女求放過　回應女兒與男友私人照洩密：我係藝人，佢唔係

陳自瑤（Yoyo）日前出席77工作室春茗。早前Yoyo可謂話題不斷，先是愛女又疑因不慎在社交平台曝光生活照而成為全城焦點，後又因與內地網紅拍攝短片時，被指動作親暱疑似「拖手仔」惹來網民熱烈討論。



陳自瑤表示自己用朋友身份陪伴女兒成長。（陳順禎 攝）

親解「拖手」羅生門：純粹Give me five得啖笑

早前Yoyo與內地網紅合作拍片，被眼利網民指兩人疑似「拖手仔」，令一眾粉絲相當緊張。Yoyo受訪時聽到此事即場大笑，更主動與女記者示範還原當時的動作，澄清絕對是一場誤會：「其實就係一個 Give me five 咁樣！因為講緊會有內地音樂會，大家拍片宣傳，個動作純粹係表達『好啦，OK，咁樣約定你啦！』」

陳自瑤同內地KOL拖手仔。（截圖）

面對網民群情洶湧，Yoyo坦言覺得整件事「真係好好笑，總之都係得啖笑囉」。她更順勢幽默地宣傳即將舉行的見面會，笑指屆時大可以同好多粉絲一齊「拖手仔」：「大家都可以拖住一齊上台，同埋可能我都係落台同大家握下手。」以幽默化解誤會。

開明政策教女

至於提到愛女早前疑因錯手在社交平台公開私人照片一事，Yoyo坦言事情已過去，本不想多作回應，但亦罕有分享母女相處之道。她強調與女兒關係一直「好 Close」，女兒的大小事及交友狀況都會與她分享。對於今次風波，Yoyo表示理解：「青少年有時會有自己嘅諗法，我覺得『經一事長一智』。呢個少少嘅教訓，希望佢第時自己處理社交媒體都會更加小心。」

作為星媽，Yoyo自有一套開明的育兒哲學。她認為面對踏入青春期的女兒，一味高壓禁止只會引來反效果：「而家去到呢個年紀，其實你只可以同佢做朋友。如果你咩都唔畀佢做，大家都做過後生，其實佢唔會聽你講。」表示會用朋友身份陪伴女兒成長。

王靖喬與男友。(ig圖片)

訪問尾聲，Yoyo更霸氣護女，誠懇呼籲大眾將焦點放回自己身上：「大家都好關心我嘅小朋友，但我都想講，其實佢唔係一個藝人。我係，但佢唔係。所以我希望各位傳媒唔好咁 Focus 喺佢度，反而 Focus 返喺我度，我都想小朋友可以簡單啲、健康咁樣去成長。多謝大家。」