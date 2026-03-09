容羨媛移加心血被一夜清空崩潰爆喊　老公竟反嘲：返香港做東張囉

現年41歲的前《東張西望》主持容羨媛前年正式離開效力16年的TVB，一家四口移居加拿大，容羨媛轉型做KOL，不時在IG及YouTube拍片分享在溫哥華的新生活。可惜在生日當日竟收到「大禮」，令她在直播崩潰爆喊，但最令網民意外的，是丈夫沒有安慰之餘，更返嘲她：「返香港做《東張西望》囉！」

容羨媛IG突然被刪除

容羨媛移居到加拿大後，主力經營社交平台及YouTube頻道，努力經營下IG帳戶累積超過2萬粉絲。然而在容羨媛3月4日當日卻晴天霹靂，IG突然被刪除，並在Facebook專頁無奈發文表示： 「Thank you for all the birthday blessings! 我知大家IG message 唔到我，見唔到我story, 見唔到我post, 就算搵我IG都搵唔到，因為我無啦啦被disable 咗個IG!」

藍剔認證都救唔到多年心血

容羨媛透露多年心血一夜清空，IG藍剔認證都救唔到，生日當天醒來發現IG突然登出，再次登入時就看到帳戶被停用的訊息。令容羨媛最不解的，就是明明有付費藍剔認證及身份驗證，但Instagram卻沒有任何通知就突然刪除她的帳戶：「我冇post過任何違反Standard嘅嘢，最後post嘅就係同老公嘅相同埋食湯圓嘅story，瞓醒一覺就冇咗個IG Account。」

容羨媛指已嘗試多種方法聯絡Facebook或Instagram客服，但一直只得AI回覆，無法聯絡真人處理，並表示情況很不正常，因為如果違反社群守則，正常會有參考編號或申訴，所以今次被無故刪除帳號而感無奈。

容羨媛直播崩潰爆喊

容羨媛在YouTube直播講述多年心血一夜被清空，情緒激動崩潰落淚：「我真係喊咗出嚟呀，點會咁……點可以突然話冇就冇，唔畀上訴，唔知死因係咩。」她解釋IG帳戶不只是與粉絲互動和工作的平台，更有她多年與家人的生活回憶「我裏面做咗啲我覺得自己幾好嘅片，有100k、200k、300k view 嘅，嗰啲全部冇晒，全部過眼雲煙！」

老公建議回港做《東張》

不過引起網民關注的，就是容羨媛老公冷嘲熱諷建議她回港做《東張》，不但沒有安慰妻子，反而表示：「聽日可能YouTube都冇埋呢」，更開玩笑建議：「返香港做《東張西望》囉」、「上《東張》得唔得呀，《東張》幫唔幫到手？」不過面對丈夫的「建議」，容羨媛則破涕為笑說：「轉頭WhatsApp《東張》嘅同事可唔可以幫我啦！」這番對話令網民好奇，丈夫的「建議」究竟是純粹開玩笑。