TVB離巢男星驚爆面癱7年極崩潰　靠跑步重拾自信：面對鏡頭有底氣

張達倫（Max）於2022年6月約滿離開效力18年的無綫（TVB），決心跳出舒適圈向影壇及其他電視台發展，先後接拍電影《過時·過節》及ViuTV劇集《出租大叔》，尋求演藝突破。不過，近年影視界步入寒冬，不少藝人都面臨開工不足的困境。面對逆境，張達倫依然保持極佳狀態，日前更在小紅書拍片分享減壓心得，竟自爆一段鮮為人知的病史，原來這位型男曾經歷長達七年的面癱折磨，連表情都控制不到。

張達倫於2022年6月約滿離開效力18年的無綫。（資料圖片）

張達倫曾過檔ViuTV拍劇。（資料圖片）

張達倫在TVB 18年演過唔少角色。（劇照）

保持健康三招：早睡、跑步、堅持

張達倫日前在小紅書分享保持健康心得，寫道：「從面癱 7 年到每天晨跑，我靠跑步找回自己。」面對網民好奇他如何保持「狀態在線」，張達倫大方分享三個字：「早睡、跑步、堅持」。他坦言自己並非天生好狀態：「生病過，崩潰過、笑不出來過，但我從來沒放棄自己，每天跑步，不是為了瘦，是為了~精神狀態在線，面對鏡頭有底氣，生活裡能扛事，跑久了你會發現，生活真的會變順，不是問題少了，是你變強了。」

張達倫自爆曾面癱七年。（小紅書@張達倫）

唔少網民都唔知張達倫有過一段咁嘅病史，鏡頭前難以發現。（小紅書@張達倫）

試過面癱不能控制表情

鏡頭前的張達倫一邊跑步一邊分享，雖然已屆47歲，但他自覺狀態比30多歲時更Fit，他說：「我都試過病、試過低谷，大家都知我試過面癱，連表情都控制唔到，但我從冇放棄自己放棄工作。」 他感性地指，每日堅持跑步不純粹為了瘦身，而是為了精神狀態在線，讓自己面對鏡頭更有底氣：「跑吓跑吓你發現幾艱難都好，生活有幾艱難都好，慢慢都會解決到。」不少網民看完影片都大感驚訝，紛紛留言表示「睇唔出」，更佩服他一直演戲卻完全無露破綻。

張達倫一邊跑步一邊分享健康之道。（小紅書@張達倫）

點先可以Keep住好狀態。（小紅書@張達倫）

張達倫都試過生病、試過低谷。（小紅書@張達倫）

面癱七年。（小紅書@張達倫）

三招積極面對。（小紅書@張達倫）

充滿正能量！（小紅書@張達倫）

三叉神經痛如火燒 左邊面無力不停流口水

其實張達倫口中的「面癱」發生於入行初期，當時他還是寂寂無名的新人，卻突然患上三叉神經感染。他曾於訪問中憶述那段黑暗日子，指某日睡醒發現面部麻痺，兩日後左邊面完全失去知覺及乏力。那種痛楚非筆墨所能形容：「塊面好似被火燒咁樣，痛到要即刻返屋企瞓喺度。」由於左邊面肌肉失控，他連基本的飲水動作都做不到，「左邊塊面冇咗力，所以係咁流口水，有時飲水，塊面hold唔到力，一邊飲就一邊喺左邊漏，駛咗幾多錢都計唔到。」

為了醫病，他試過西醫開類固醇令整個人腫脹難分，最終靠針灸慢慢調理才康復。雖然現時已無大礙，但他坦言仍留有後遺症，例如有少許「大細眼」，亦需時刻注意面部保暖，不能直接吹冷氣。

張達倫30幾歲時曾患上三叉神經感染，左邊面肌肉失控，連基本的飲水動作都做唔到。（電視截圖）

張達倫年輕時已好帥氣。（小紅書@張達倫）

張達倫同周潤發一樣都熱愛跑步。（小紅書@張達倫）

愛屋及烏組四人幸福家庭

除了抗病經歷令人佩服，張達倫的感情生活亦是圈中佳話。曾與黎芷珊譜出9年姊弟戀的他，分手後再見亦是朋友。2016年，他與圈外女友陳鳳玲（Kimmy）結婚，對於太太曾歷婚姻失敗兼育有一女的過去，Max完全不介意，更將繼女視如己出，獲封「絕世好繼父」。婚後兩人再育有一子，組成溫馨的「1+1+1+1」四人家庭，無論事業還是家庭，張達倫都用行動證明了自己是有擔當的男人。

張達倫於2016年與圈外女友陳鳳玲（Kimmy）結婚，好合襯。（ig@maxc）

早前慶祝結婚週年紀念。（ig@maxc）

Kimmy曾經有過一段婚姻關係，育有一女；與張達倫婚後誕一子，組四口之家。（ig@maxc）

黎芷珊與張達倫再見亦是朋友。（IG@maxc）