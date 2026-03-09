東張女神「魔」音內鬥　王嘉慧痰上頸唱腔挑機俞可程煎熬式海豚音

TVB全新真人騷節目《魔音女團》日前進行初選，幾乎全台後生女合共50位女藝人齊集電視城，在記者會後迅即入廠表演讓陳潔靈和陳奐仁過目，挑選可入圍參加拍攝的團員，是次初選過程更是一刀不剪在YouTube上播放，引起全城熱話。一眾「東張女神」也有加入戰團，當中王嘉慧、愈可呈更是「魔」力強勁，表現令人震驚，片段在社交平台洗版。

TVB全台50位小花出動參加《魔音女團》，當中包括一眾「東張女神」（前排左起）：麥詩晴、黎寬怡、俞可程、梁敏巧、王嘉慧及鄧凱文。（葉志明 攝）

王嘉慧演繹「驚嚇版」《終身美麗》

「高學歷女神」王嘉慧當日獻唱鄭秀文的《終身美麗》，雖然樣子甜美、大騷美腿，但歌喉令人一言難盡，全程在走音邊緣掙扎，去到副歌終跑出「五線譜」軌道，特別唱到「當你知～己～才是虛偽」時，其獨特的「痰上頸」唱腔，令人嘆為觀止，被封「驚嚇版終身美麗」。

王嘉慧擁有fit爆魔鬼身材，沒想到歌喉都令人一聽難忘。（IG@cathy_kww）

王嘉慧演唱會期間，突然「痰上頸」，很有趣味性。（IG@cathy_kww）

高EQ回應網民

不過靚女自然會加分，網民紛紛送上鼓勵：「唱的挺好的，緊張了點」、「人美 , 心美 , 勇敢的你」、「在無特別準備下，已經好好真的，加油女神你得呀，唔係呃你」、「我相信你係專登食熱氣嘢，搞到自己把聲咁嘅，跟住節目效果慢慢進步，你就會唱得好好聽」；但也有網民狠批：「走晒音，真係魔音！」、「未清痰」、「好難聽囉」、「救命，聽完經脈盡斷」；對此，王嘉慧親自回覆網民：「唔好意思嚇親大家，下次唱好啲希望唔會有人報東張啦」，盡顯高EQ一面。

網民紛紛送上鼓勵，靚女果然有著數。（IG@cathy_kww）

王嘉慧親自回覆網民：「唔好意思嚇親大家😆下次唱好啲希望唔會有人報東張啦🤣」，盡顯高EQ一面。

俞可程挑戰《煎熬》驚現「海豚音」

至於另一位東張女神俞可程，則挑戰難度系數達10、李佳薇代表作的《煎熬》，俞可程以忘我台風，加上不斷「爆咪」，尤其海豚音部分，不但將歌曲描述一段濃烈愛戀結束後，從天堂墜入地獄的極致絕望與心理掙扎發揮到極致，還聽到網民非常「煎熬」，紛紛留言：「我太愛了」、「我覺得佢要入圍，夠勇！」、「演繹得幾好，煎熬就應該係呢種感覺」、「海豚音女神 可程」、「笑死我,唱得好有感情 好用力發揮」、「聽得出全靠實力、毫無保留」、「你既勇氣已經係冠軍」。

俞可程同樣樣靚身材正！（IG@kanissyu）

俞可程挑戰難度系數達10、李佳薇代表作的《煎熬》。（IG@kanissyu）

吳若希：雞皮都起晒

而俞可程看回影片也不禁自嘲：「我自己都笑死」、「我唱出黎嘅歌詞係真係會觸動人心」、「技巧0分，感情滿分。」此外，片段還成功吸引歌手吳若希點評：「雞皮都起晒～ 完全帶出煎熬首歌既情緒！」俞可程感動回覆對方：「多謝你既掌聲」；至於黃建東則留言說：「既然佢（俞可程）有咁大嘅勇氣，就真係唔可以浪費。下次可唔可以唱《死了都要愛》？」

俞可程自嘲：「技巧0分，感情滿分。」（IG@kanissyu）

她唱的《煎熬》，大家都聽得很煎熬。（IG@kanissyu）

「班主任」陳奐仁在節目中向俞可程表示：「我哋好唔想撳叮叮掣，因為你開口好似天使嘅出現，你令到我好快樂，你嘅誠意係滿分。」令人苦笑不得。

俞可程自己睇返都笑死。（IG@kanissyu）

還得到吳若希點評。（IG@kanissyu）