前TVB窮小花出Post自爆全走光勁尷尬　網民反質疑：唔好咁多幻想

現年32歲前《愛．回家》小花梁茵憑「威龍潘金蓮Anita」一角走紅，自2021年底離開TVB後星途發展平平。除了繼續幕前工作外，為生活更要做餐廳樓面賺生活費，幫客人落單、抹枱、上菜，甚至入廚房斬雞一踢腳。去年不幸被電髮棒燙傷險毀容後，日前她又發文透露尷尬走光事件，隨即引起網民熱議。

梁茵憑《愛‧回家之開心速遞》Anita「威龍潘金蓮」角色而被觀眾認識。（網上圖片）

梁茵陽光下裙子變透視

梁茵在Threads發文，上載了一張超短裙配長Boot的照片，並詳細描述走光尷尬經過：「今日發現街上面好多人望住我，明明我係素顏戴口罩，跟住經過折射嘅玻璃，發現我今日着嗰條裙太透，真係情何以堪😮‍💨🙈🥺唔通真係要買返塊全身鏡喺屋企 🤨」。原來梁茵身穿的淺色裙在陽光照射下，竟然近乎完全透視。

梁茵詳細描述走光尷尬經過。(threads)

走光事件網民反應兩極

事件曝光後，網民的反應兩極，有部分網民表示同情，但亦有不少人提出質疑，更認為身為藝人應具備基本穿搭常識，質疑她有「扮嘢」之嫌：「淺色要著薄打底衫、打底裙，或者起碼你入面嘅內衣要全肉色」、「妳專登嘅」、「你自己睇完唔覺得尷尬呢下先好野」、「折射都睇到？」、「唔好咁多幻想」、「正路玻璃折射光應該入唔到你眼」。另外，有網民搞笑留言指梁茵的長Boot似賣魚：「街市賣魚呀？」、「第一眼以為賣魚佬開post」、「賣完魚唔換鞋?」。