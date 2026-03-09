鍾培生莊雅婷閃婚疑有喜？　網民憑合照一隱蔽細節推斷奉子成婚

鍾培生日前於社交平台驚喜宣布向區議員女友莊雅婷（Angel）求婚成功，他選用了《進擊的巨人》式求婚方式，從淺水灣鍾家大宅以30米高空威也一躍而下，在社交平台引起熱議。而3月6日晚上，二人更首度公開合體，現身《仁濟醫院周年慈善餐舞會》，手拖手見記者，莊雅婷向記者大騷鍾家的「家傳之寶」鑽戒，臨離場前，鍾培生又向在場記者豪氣宣告：「以後睇住我老婆，有乜嘢就插我！」

鍾培生宣布向莊雅婷求婚成功。

鍾培生與莊雅婷突然宣布婚訊。（IG@khdcheung）

網民柯南上身放大合照 一隱蔽細節惹大肚疑雲

莊雅婷事後都有在社交平台公開更多當晚的花絮照片，而其中一個細節，就被「柯南上身」的網民懷疑有喜。在多張合照中，即使未婚夫鍾培生或身邊人士拿著酒杯，但莊雅婷要不就是沒有杯，要不就是拿著水杯，令人懷疑她是有身孕才滴酒不沾。

這張合照中，莊雅婷身邊的三人都手執酒杯，但她卻未有拿著酒杯。（IG@angel.cnt）

而這一張，莊雅婷更只是拿著水杯，惟老公鍾培生卻是拿著酒杯。網民都問：「飲水！仲唔係有咗？」（IG@angel.cnt）

鍾培生曾指「唔生仔娶你把鬼」婚姻觀 奉子成婚傳聞甚囂塵上

此外，其實都有其他細節令人聯想到莊雅婷即將要做媽媽，她在求婚當日及仁濟慈善餐舞會當日，分別穿鬆身黑色裙以及不貼身的白色西裝外套，莫非已經見肚？過往鍾培生曾大談婚姻觀，直言：「其實結婚就好簡單，好似《鋼之練金術師》咁，『等價交換』——我呢就照顧你一生一世，你就負責生育同教育兒女睇好頭家」、「而家就好多嘅女仔，又唔聽你講啦，又洗Q曬你啲錢，成街都係襟兄弟，仲要唔肯生仔，咁我娶你返嚟把鬼咩？！我養隻貓算啦！」由此可見鍾培生認為結婚必須生仔。而他與莊雅婷突然在無預警下宣布閃婚，有指二人交往時間不長，雖未獲求證，不過就令奉子成婚傳聞更加似層層。

求婚當日，莊雅婷用手掩著肚子。（IG@angel.cnt）

求婚當日，莊雅婷身穿鬆身黑色連身裙。（IG@angel.cnt）

仁濟晚會當晚，莊雅婷則身穿白色鬆身西裝外套。（IG@angel.cnt）