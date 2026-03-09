初代爆紅女團成員淡出結婚生仔　轉行保險罕露面現幸福肥星味依然

英皇前女子組合「3T」絕對是不少80、90後的集體回憶，雖然組合早於2005年解散，成員鄭希怡（Yumiko）、蔣雅文（Mandy）及劉思惠（Maggie）亦各散東西，當中以Maggie最為低調。神隱多時的Maggie，近日竟然驚喜現身，為形象指導兼歌手馬天佑（Mayao）的新歌《一世人做一次傻仔》客串唱半首歌，久未露面的她狀態大勇，更引來好姊妹Yumiko激動留言：「OMG！」

染金髮騷白滑美腿 自認精靈唔係傻仔

馬天佑的新歌企劃陣容龐大，集結了從80年代到2026年出道的82位歌手及音樂人，而Maggie正是其中一位驚喜彩蛋。片中可見，43歲的Maggie染了一頭金髮，身穿灰色格仔西裝套裝內配襯棗紅色衫，展露白滑美腿，雖然面圓圓現幸福肥，但氣色極佳，星味依然。她與馬天佑並肩坐在石梯上互動，精靈地說：「傻仔，佢傻仔啲啊？我唔傻仔！」然後獻唱約半首新歌，保持水準，聲線依然甜美。

Yumiko驚呼：OMG

這次Maggie難得「出山」，連當年3T的好拍檔Yumiko都忍不住在IG留言驚呼：「OMG！maggie！！！」而馬天佑則鬼馬回覆：「提子🍇檸檬🍋」，同為千禧年歌手的Mango（王秀琳）亦大讚：「哇女神呀😍😍😍好好聽呀😍😍😍」，掀起滿滿的回憶殺。

曾任名牌鞋店售貨員 轉型保險界女強人

Maggie淡出娛樂圈後甘於平淡，早年曾被發現在中環名牌鞋店擔任售貨員，腳踏實地工作。不過，近年她已成功轉型投身保險界，而且成績斐然，在其社交平台可見她曾獲得百萬圓桌（MDRT）的殊榮，更升呢做講師培訓後輩，事業發展相當不錯。

一家三口幸福滿瀉 曾挺巨肚行街

家庭方面，Maggie同樣幸福美滿。她於2015年1月為圈外男友小Mo未婚誕下兒子Aidan，並於2018年補辦船P婚禮，正式封盤做人妻。過去她曾被傳媒拍到腹大便便帶兒子行銅鑼灣，雖然當時身懷六甲兼要湊仔返工略顯疲態，但買豆沙餅氹囝囝又細心抹嘴的舉動，盡顯慈母一面。如今事業家庭兩得意，難怪Maggie這次復出鏡頭前依然容光煥發。

點擊睇Maggie於2018年與圈外男友Jason正式拉埋天窗：

