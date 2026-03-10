TVB小生揭內地劇組隱藏規矩　有個黑箱唔坐得隨時賠大錢兼被封殺

現年31歲的林正峰，可謂苦盡甘來，初入行時為養家自爆一人打5份工幫補家計，生活也極其節儉。至近年，他憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男「王偉」一角而人氣急升，更成功開拓內地市場，不僅進軍電影圈擔綱男主角，在短劇界更是大受歡迎，繼早前參演內地短劇巨頭「紅果」的新劇，與北京電影學院校花李坤怡合作外，近日又接拍新劇《重回1985，》，「劇接劇」忙個不停。除了演藝事業，他也積極經營社交平台，近日拍片揭開多個劇組「隱藏規矩」，直言若不慎觸犯隨時會被劇組「封殺」。

病得很重都唔請得假

林正峰在片中帶觀眾穿梭影視基地內多個場景，包括手術室、護士站、健身室及宴會廳等。他透露這些場景大多是臨時搭建的「造景」，並非真實設施。他強調「殺景」比「殺青」更重要：「通常那個場地的造景是有時效的，用的成本很昂貴，所以一般我們演員都是不能請假，就算你病得很重、什麼不夠睡，拍不完都是要快點趕工。加時通宵拍攝，都要把那個景殺掉。因為一天的成本，有時候可以買到一層房子。」

揭兩地稱呼差異：香港叫「老師」會被指「好裝」？

談到兩地劇組文化的差異，林正峰說在香港的開工利是，外面通常寫著「開工大吉」，裏面則裝着10塊錢，但在內地則是一張彩票，意思就是討個好彩頭。他又分享了對「稱呼」的觀察，稱在內地劇組，無論認不認識，大家習慣互稱「老師」以示客氣；但在香港就不會這樣說：「大家會覺得你『好裝』（裝模作樣）。」他解釋在香港劇組，通常會直呼其名或以「哥」相稱，例如稱呼陳豪為「豪哥」，而他自己則習慣被稱為「阿峰」或「林正峰」，不會叫老師。

靠藥物消腫

對於藝人最在意的上鏡狀態，林正峰坦言：「上鏡胖十斤是真的！」他解釋鏡頭是圓的，特寫時臉部容易變形，加上長時間熬夜拍攝，身體容易出現水腫。他透露自己會隨身攜帶祛濕保健品，以中藥成分幫助消腫。

道具房隱藏陷阱 「一坐千金」隨時賠大錢

影片後半段，林正峰帶網民進入「總裁套房」實地考察，揭開影視圈的「障眼法」。看似高級的書籍其實只是紙盒，電視機亦無法開啟。他特別提醒，片場最忌「隨地大小坐」：「平時在劇組看到的工作人員或者演員，不是站著，就是坐在地上，因為很多椅子可能是道具來的，你坐下去可能會塌，那你就要賠錢啦。」他更展示了一個裝有價值百萬攝影器材的黑箱，嚴謹切勿踩踏或坐上去，否則隨時「一坐千金」。

劇組「萬歲」係必須？

林正峰最後分享了拍攝的必備物資，包括冬天的暖寶寶及夏天的涼貼。他回憶在山東拍戲時，曾在零下低溫於西裝內貼了14個暖貼。此外，他也提到男女主角在劇組中，至少要有一次「萬歲」（請客），請全劇組喝奶茶或咖啡，以答謝幕後人員的辛勞，確保畫面呈現最佳效果。

