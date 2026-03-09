Sunny Idea驚傳結業未退款　旗下吳林峰年初已完約：未試過被拖糧

洪卓立原定去年11月30日於麥花臣場館舉辦《探索者巡迴音樂會香港站》音樂會，但當時因為大埔宏福苑火災及檔期問題，最後決定取消及退票。不過三個月後，退票卻原來沒有進展，洪卓立在社交平台點名大罵主辦公司Sunny Idea (HK) Limited：「天災人禍絕對冇人想，音樂會取消之後，買咗飛嘅朋友問退款嘅事項點處理就不聞不問冇晒交代，身為主辦係咪應該出嚟交代一下！btw IG都唔見咗。」

Sunny Idea於2013年成立，主要負責歌手和藝人經紀業務，曾簽下JW王灝兒、吳業坤、關楚耀等藝人，近年則有吳林峰、吳嘉禧等，該公司亦有做音樂唱片製作發行，舉行演唱會等等，不過近日驚傳結業，而吳林峰昨晚在「《Katch the Moment》–TheMomentApart」演唱會騷後訪問中，亦被問起事件，他透露去年底已完約，現時回復自由身，目前會以獨立歌手發展。被問可有被欠薪，他自言近日準備演唱會和新歌，兩日前收到消息後但仍未有時間了解事件，不過自己未試過被拖糧或遲找數。

JW與吳業坤曾是Sunny Idea旗下藝人。

吳林峰透露去年底已完約，現時回復自由身，目前會以獨立歌手發展，又表示從未被拖糧。（IG@ntl.fung）

吳林峰其後在社交平台回應事件，除了感謝大家欣賞其演出外，亦簡單回應Sunny Idea的事件。他說：「係嘅！其實年頭已經同SI完約了，依家其實已經係自由身了一段時間了，都無咩特別，都未有計畫方向，所以係未來嘅不確定感大左D 咁loo。」他又表示對前公司事情不是太清楚，所以不便講太多，但仍盡力回應希望都回答到大家，「唔使繼續問我『啊～點解嘅 咩事啊 咁😂』因為我真係唔知，只係希望一齊行過一段路嘅前同事們，都可以得到好嘅安排，之後順順利利！最緊要身體健康！🫂🫂🫂🫂🫂」