黎芷珊60歲生日與舊拍檔相聚掀回憶殺　一舉動流露少女心

3月1日是黎芷珊（Maria）的60歲生日，雖然已經「六字頭」，但芷珊姐姐保養得宜，凍齡樣貌同當年主持《閃電傳真機》時幾乎沒變，令一眾網民驚嘆不已。人緣極佳的她，今年的生日慶祝活動更是浪接浪，繼早前有國際級男神王嘉爾（Jackson Wang）為她慶生，日前（8日）又與90年代《430穿梭機》和《閃電傳真機》主持譚玉瑛、麥長青、梁詠琳等為她慶祝，瞬即掀起回憶殺！

3月1日是黎芷珊（Maria）的60歲生日。（ig@marialuisaleitao）

3月1日是黎芷珊（Maria）的60歲生日。（資料圖片/吳子生攝）

正日生日獲Jackson送蛋糕慶生！（IG/@marialuisaleitao）

即興飛首爾夜蒲 Jackson送驚喜攬實賀壽

芷珊姐姐早前在IG分享，生日當天即興決定飛往韓國首爾快閃慶祝，相約「契細佬」Jackson Wang！Jackson不僅為壽星女充當導遊，更親自安排行程帶芷珊姐姐去當地人最愛的隱世酒吧「Bar Hop」，體驗地道夜生活不少網民都大嗌「葡萄」，笑言這些機會不是屬於我的。

忘年之交。（IG/@marialuisaleitao）

Jackson親自為芷珊姐姐慶生！（IG/@marialuisaleitao）

王嘉爾現身為芷珊姐姐慶生，親自送上蛋糕！（截圖）

《閃電》班底合體回憶殺 少女心爆發遮面怕醜

除了男神陪玩，一班識於微時的好朋友當然亦有表示。前日（8日）芷珊姐姐相約了一班相識多年的好友飯聚，當中包括兒童節目《閃電傳真機》的經典拍檔譚玉瑛、麥長青（麥包）及梁詠琳等，陣容強大，瞬間勾起無數80後的童年回憶。同場還有麥包太太，以及已故藝人許紹雄（Benz雄）的太太龍嬿而及女兒許惠菁，場面熱鬧。

好多人同芷珊姐姐慶祝生日，回憶返晒嚟。（ig@marialuisaleitao）

少女心爆發遮面怕醜

從大合照所見，身穿鮮綠色上衣的芷珊姐姐坐在正中間，在一眾好友包圍下顯得容光煥發。當大家齊唱生日歌時，平時見慣大場面的她竟然少女心爆發，雙手掩面表現得相當怕醜，連聲道謝「thank you」，那份嬌羞模樣完全看不出已屆花甲之年。黎芷珊在ig story留言：「Thank you all my beloved！❤️」「I am blessed！❤️❤️❤️Love you all！😘😘」

許個願望。（ig@marialuisaleitao）

超興奮。（ig@marialuisaleitao）

元祖男神收割機 情史粒粒巨星

黎芷珊入行40年，除了主持功力深厚，其顯赫的情史亦為人津津樂道。她曾豪言「同過我一齊的人，之後都紅晒！」，翻開她的前度名單，包括影帝梁家輝、鄭伊健、陳小春等，個個都是天王巨星級數。雖然戀情未能開花結果，但她最令人佩服的是能與前度張達倫「再見亦是朋友」，能與其太太一齊去旅行，這份高情商與豁達，或許正是她能保持心境年輕、容顏不老的秘訣之一。

梁家輝係黎芷珊嘅初戀，兩人相差9歲，戀情維持了一年多。梁家輝一家四口。（nikkiechleung@IG）

黎芷珊情史極豐富，曾與鄭伊健等男神級影帝拍拖，堪稱「元祖級男神收割機」。（IG圖片）