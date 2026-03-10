梁朝偉劉嘉玲飛不丹與仁波切好友敘舊　酒店大堂單獨見面飲嘢密斟

影帝梁朝偉與劉嘉玲在2008年於不丹結婚，正式成為夫妻。兩人共患難又共富貴，近年梁朝偉被網絡造謠指外遇內地程瀟，又被指育有一名私生子，劉嘉玲堅定支持梁朝偉。多年來二人雖沒有生育小孩子，但大家給予彼此尊重及信任，依然恩愛十足，更不時回到結婚勝地不丹旅行。日前有網民在不丹見到梁朝偉和劉嘉玲低調見不丹仁波切，更友善與影迷合照。

劉嘉玲罕有地爆料老公趣事，向來給人「社恐」、內向沉默、又追求極致的梁朝偉，竟然會用寫「道歉卡」來求和的另一面。（IG@carinalau1208）

梁朝偉劉嘉玲低調見不丹仁波切

梁朝偉日前被網民捕獲身處不丹。網民指見到梁朝偉同劉嘉玲在酒店大堂，更拍下二人與不丹的宗薩仁波切見面飲嘢的照片。梁朝偉和劉嘉玲單獨與仁波切見面傾偈，不見有其他人隨行，氣氛平靜。而梁朝偉亦打扮隨意，答應了與網民合照的請求。網民發文激讚：「梁先生真的很nice」。

梁朝偉、劉嘉玲。（陳順禎 攝）

梁朝偉與劉嘉玲參加婚禮。（Instagram@carinalau1208）

梁朝偉近年被謠傳與內地女星誕私生子反擊為「惡意造謠」

梁朝偉與劉嘉玲走過高山低谷，經歷過綁架事件、失落香港電影金像獎影后。近年忽然網絡謠傳秘戀內地女星程瀟，兩人誕下一子，梁朝偉又在日本為她置業，劉嘉玲更遠赴當地捉姦。不過上述傳聞毫無證據，程瀟直斥：「假得離譜。」梁朝偉亦發聲明指上述為「純屬虛構、惡意造謠及歪曲事實」，力證與劉嘉玲婚姻穩定！

梁朝偉同影迷影相。（小紅書）

梁朝偉同劉嘉玲不丹見仁波切。（小紅書）