前TVB御用奸人罕回港驚變白頭翁戾氣全消　離巢後事業家庭兩得意

現年61歲的駱達華，當年憑《陀槍師姐》「鮑國平」一角成為不少人的童年陰影。自2010年離巢TVB後，駱達華轉戰內地發展，不僅影視作品不斷，更成立自己的「駱達華工作室」，並經常受邀到內地不同城市進行商演，撈得風山水起。家庭生活方面，駱達華與太太結婚多年恩愛如初，女兒駱欣言更是內外兼備，讀書又叻又靚女，因而被封「最美星二代」。近日，駱達華罕有現身香港，在赤柱被野生捕獲，令其近況曝光。

駱達華演精神分裂的翁文成、鮑國平，強姦滕麗名，是很多九十後的童年陰影。（劇照）

駱達華近年在內地撈得風山水起。（微博@駱達華）

駱達華赤柱麵店被偶遇 網民大讚真人好和善

長駐內地發展的駱達華，近日罕有現身香港。有網民在小紅書上分享，指自己在赤柱一間懷舊麵店「野生捕獲」駱達華。從上載照片可見，駱達華當日非常低調樸素，身穿一件白色圓領Tee外配淺藍色風褸，正低頭整理背包，神情顯得相當寫意。昔日被人感覺凶神惡煞，見到就驚的他，如今一頭白髮，戾氣全消，取而代之的是一份隨和感。該博主亦留言表示：「童年電視劇裡的壞人，現實裡很和善。」

現在少了份「奸味」。（微博@駱達華）

駱達華近日回港在赤柱被偶遇。（小紅書圖片）

私下「暖男爸爸」 學霸女兒獲封最美星二代

駱達華雖然在觀眾眼中是大奸人，但現實中的他卻是不折不扣的「顧家男」和「暖男爸爸」，對家庭極具責任感，凡事以妻女為先，早兩年女兒在倫敦大學學院（UCL）畢業，駱達華更特意放下手頭工作，遠赴英國親自見證女兒的畢業禮，全程陪伴在側。出席完畢業禮後，他更與妻女一同在倫敦著名景點打卡留念，溫馨的家庭畫面幸福感拉滿，父女間的深厚感情不言而喻。而且駱欣言除了是學霸，樣子甜美，更有「最靚星二代」稱號，不少網友更主動留言爭做「準女婿」，紛紛喊駱達華做外父，非常搞笑。

駱達華與太太盧燕勁恩愛！（微博照片/@駱達華）

一家三口。（駱欣言微博圖片）

駱欣言畢業照好靚女。（影片截圖）

駱欣言樣貌受網友盛讚。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

氣質不俗。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

駱欣言同爸爸勁好感情。（微博@BerniceNatalie駱欣言）