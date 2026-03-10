馮盈盈醫生舊愛開專科診所　另一港姐冠軍到賀與主角夫婦同框合照

前港姐冠軍馮盈盈的「十優醫生」舊愛鍾文浩（Martin），自分手後可謂事業愛情兩得意。他在2021年迎娶曾報讀TVB第17期藝員訓練班的黃潁妍，過著美滿的婚姻生活。近日，這位年輕有為的醫學界才俊再迎來事業新一頁，進軍中環開設個人皮膚專科診所，新店開幕當日除了前TVB財經主播林小珍撐場外，最令人驚喜的，莫過於另一位與馮盈盈為閨密的「港姐冠軍」麥明詩也親自現身到賀！

前港姐冠軍馮盈盈的「十優醫生」舊愛鍾文浩（Martin），近日有新動向。

麥明詩毫不避嫌專程祝賀 醫生嬌妻翹手臂大秀幸福

從診所開幕的照片可見，鍾醫生西裝筆挺上陣，高大俊朗，絕對是「明星醫生」。不過全場最大的焦點，絕對是馮盈盈閨密麥明詩毫不避嫌地與醫生哥哥麥明山到賀，更大方與鍾文浩夫婦同框合照。相中所見黃潁妍全程緊緊挽著老公的手臂，似乎為老公感到自豪。而前TVB財經主播林小珍亦曾與鍾文浩合作，她發文：「恭喜我『螢幕老公』踏入人生另一階段，擁有自己嘅專科診所！Proud of you👍🏻👍🏻 」

鍾文浩進軍中環開設個人皮膚專科診所，獲麥明詩兩兄妹到賀，而老婆黃潁妍亦全程翹著其手臂合照。（IG圖片）

馮盈盈與麥明詩是好姊妹，兩人同屬港姐冠軍，亦因主持《後生仔傾下偈》成為好友。（資料圖片）

麥明詩亦一早識得鍾文浩。

雖然曾傳麥明詩與馮盈盈友誼生變，不過在麥明詩結婚當日，馮盈盈是姊妹團之一，證明仍然是好朋友。（資料圖片）

前TVB財經主播林小珍亦有到場恭喜鍾醫生，讚他：「Proud of you」（IG@ lamsiuchun23）

二人曾在節目上合作，故林小珍稱他做「螢幕老公」。（IG@ lamsiuchun23）

馮盈盈入行唯一公開男友 鍾文浩分手後曾現身TVB節目講解醫學

鍾文浩是馮盈盈入行以來唯一公開承認的男友。他畢業於喇沙書院，是2005年的「會考十優狀元」，其後於香港大學醫學院畢業，2024年已是港大醫學院臨床醫學學院內科學系名譽臨床助理教授。同年他現身TVB節目《早D知早D醫》，專業講解紅斑狼瘡症，惹來網民關注。當年他與馮盈盈愛得高調，女方常常於節目上稱對方為「寶寶」，二人曾合資購入何文田豪宅同居試婚，惜戀情僅維持4年，便於2019年尾告終。

鍾文浩是馮盈盈入行以來唯一公開承認的男友，二人曾愛得高調，但拍拖四年分手，各自展開新生活。（資料圖片）

當年他與馮盈盈愛得高調，女方常常於節目上稱對方為「寶寶」，二人曾合資購入何文田豪宅同居試婚，惜戀情僅維持4年，便於2019年尾告終。

鍾文浩畢業於喇沙書院，是2005年的「會考十優狀元」，其後於香港大學醫學院畢業，2024年已是港大醫學院臨床醫學學院內科學系名譽臨床助理教授，同年現身TVB節目《早D知早D醫》，專業講解紅斑狼瘡症，惹來網民關注。

馮盈盈曾含淚剖白相見好同住難 分手6年再沒公開戀情

分手後，馮盈盈曾於活動上含淚受訪剖白分手原因，指相見好同住難，她說：「其實我哋嘅問題係喺同居開始之後發生，俗語有話相見好同住難，始終兩人共同生活會有好大轉變，係需要時間去適應，就係因為咁，大家覺得做返朋友關係會啲，始終大家都正值為自己事業拼搏中，無謂再會呢啲事費盡心神，所以決定分開做番朋友。其實而家都搬返去阿媽屋企人住，至於外傳話分手其中一個導火線係拍《解決師》時，同張穎康個場親熱戲，係絕冇此事。」馮盈盈在分手後雖有跟鄭衍峰等傳過緋聞，但未有再公開戀情，相反鍾文浩則於分手兩年後與現任太太結婚。