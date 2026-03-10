Jennie遭粉絲圍堵黑晒面　無奈以簽名換放行：能讓我放假嗎？

韓國天團BLACKPINK成員Jennie近日飛抵法國巴黎出席時裝周，沒想到在工作以外的私人時間，竟在街頭慘遭一群未知是粉絲還是「炒家」的人死纏爛打！她在工作人員及保鑣陪同下逛街時，這群人一路尾隨錄影，更無賴地不斷湧上前要求簽名與合照，對Jennie進行情緒勒索，爆出「我們老遠從紐約飛來」、「你肯簽名我們就停」等言論，使她不勝其煩，無奈停下腳步。

Jennie近日現身巴黎。（IG@ jennierubyjane）

Jennie在工作以外的私人時間，在巴黎街頭遭一群未知是粉絲還是「炒家」的人死纏爛打，一路尾隨錄影，更無賴地不斷湧上前要求簽名與合照。

委屈妥協苦求空間 提出以簽名換私人空間

從網上片段中見，被重重包圍的Jennie一臉無奈，更忍不住面露難色及皺起眉頭，與助手商量後，無奈地向這群人苦苦懇求給予私人空間：「Can I please have my day？This is really stressful for me. (能給我自己的時間嗎？這真的讓我壓力很大)」隨行人員也曾質疑部份人是否要索簽名去販售，對方向說：「不不不，我從紐約來，這是給我家人簽的。」不過一見Jennie「就範」，就有更多人蜂湧而至索取簽名，Jennie繼續表示：「給我一點私隱吧！」最後仍是妥協，黑著臉強忍委屈為在場人士在唱片、電話殼和小卡上簽名。

委屈畫面瘋傳惹公憤 網民痛批無底線滋擾

簽了一輪後，Jennie再說：「Keep your promise，enough，can I have my day?（請遵守承諾，夠了，能讓我放假嗎？）」影片曝光後，大批網民及Jennie的粉絲看過後都感到極度憤怒與心痛，強調真正的粉絲理應給予偶像足夠的喘息空間，即使是藝人也並不等於要全天候工作；不過也有少數人認為做藝人該「食得鹹魚抵得渴」。