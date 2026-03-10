方力申騷前不忘湊女　孖老婆左右夾攻狂錫Isla面珠：咁就一個下晝

現年46歲的方力申（Alex），自從去年底與太太葉萱（Maple）喜迎愛女方愛嘉（Isla）後，昔日的「飛魚王子」已徹底淪為「女兒奴」。雖然Alex正忙於籌備入行25年的紅館演唱會，但在這個關鍵時刻，他依然將「前世情人」放在第一位。方力申在IG Story大晒一段一家三口的溫馨影片，兩公婆左右夾攻狂錫B女，場面Sweet到爆燈！

方力申在去年情人節宣布已跟細14年圈外女友葉萱在美國結婚。

跟音樂拍子「人肉三文治」式錫面 B女笑瞇瞇超受落

片中可見，Alex與Maple身穿居家服躺在床上，而3個月大的B女Isla則睡在父母中間，變成一幅幸福的畫面。背景播放著輕快的音樂，Alex與老婆甚有默契地跟著拍子，輪流在囡囡的臉頰上獻吻。起初節奏緩慢，隨後音樂變快，兩公婆的吻亦變得越來越肉緊，十足「啄木鳥」一樣。面對父母的「熱情夾攻」，與方力申「餅印」一樣的Isla不但沒有半點不耐煩，反而眼仔睩睩，笑瞇瞇地發出一下超可愛的「咿吖」聲，似乎相當享受這種「人肉三文治」式的寵愛。Alex冧爆留言：「咁就過咗一個下晝🥰🥰🥰」，盡顯有女萬事足的心情。

囡囡改名「方愛嘉」寓意深

方力申在2月26日46歲生日當天，在社交平台正式宣布為愛女取名「方愛嘉」，寓意兼備愛與家庭，希望女兒在充滿愛的環境下成長。自女兒出生後，Alex便化身「曬B狂魔」，不時分享父女日常。據知這位新手爸爸為了不想錯過女兒成長，不但親力親為學習替女兒洗澡、餵奶，更不惜減少應酬。

為愛女學沖涼餵奶 忙裏偷閒享天倫

雖然Alex即將迎來人生重要的紅館演唱會，這是他等足25年的夢想舞台，但面對繁重的排練，回到家見到女兒的笑容，相信就是他最大的減壓良方。

