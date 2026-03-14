任噏亂評｜《魔音女團》地獄海選爆紅　嚴選16位最有機會入圍小花

無綫（TVB）早前舉辦真人騷節目《魔音女團》，故名思義「魔音」二字，即是唱歌難聽，但按節目英文名「Magic Voice」字面為美妙的聲音。顯然，整個節目即是從「真・魔音」之中搵出可造之作培養成女團出道，與「隔籬台」《造星》節目類似，但有更多娛樂性。



《魔音女團》面試，多達50位TVB小花，真係花多眼亂。（資料圖片/葉志明 攝）

刀仔鋸大樹！

早前《魔音女團》記者會後，50位小花就先後參加面試考入節目。雖然，絕大部分表演都是五音不全，甩拍子，走音，忘詞乜都有，簡直可以甩皮甩骨形容，但YouTube直播節目卻收到奇效！長達4小時的海選節目錄得5萬多人次觀賞，是低成本高收視亦有話題的「刀仔鋸大樹」之作。魔音女團｜半百TVB後生女爭面試 倪嘉雯Rap《風生水起》網民都讚

50位揀幾多入節目？

Idea雖好，但「人腳」更重要。按照推測，此次節目取向偏向製造話題、流量為主，50位女藝員之中揀6位確實難，但如果50位之中挑選12-16位，通過節目再挑選6位出道，就相對容易！眾多女藝人雖各有⋯⋯特式和專長？但明顯揀入圍準則應是取決於人氣，網民的反應和表現，可預期的話題性，身材樣貌等客觀因素，更勝於製作組和高層的意見等主觀條件，所以入圍的小花名單就相當之明顯。魔音女團｜港姐冠軍宋宛穎倪樂琳都要選 郭柏妍唔再魔音有得救？

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網民睇直播可以「飛」住睇，但係陳潔靈同陳奐仁要「硬食」4個鐘⋯⋯真係辛苦晒。（資料圖片/葉志明 攝）

《魔音女團》面試，按出身分咗幾個組別，有港姐組別。（資料圖片/葉志明 攝）

《魔音女團》面試，有《東張西望》主持，即「東張女神」組。（資料圖片/葉志明 攝）

《魔音女團》面試，兒童節目組？（資料圖片/葉志明 攝）

《魔音女團》面試，應屆港姐組別。（資料圖片/葉志明 攝）

《魔音女團》面試，落選港姐。（資料圖片/葉志明 攝）

《魔音女團》面試，同埋《聲秀》組別。（資料圖片/葉志明 攝）

風頭躉組

故名思義，就是挑選一些較多觀眾認識的小花，例如「元祖魔音」郭柏妍、港姐莊子璇及倪樂琳等。魔音女團｜波波黃婧靈歌聲「耳朵流產」 網民嘲：表演跳繩please

1. 莊子璇。估唔到唱歌，跳舞又幾OK。仲有陳奐仁特別指導擺pose！（YouTube截圖/TVB）

2. 波波黃婧靈。優點顯然而見，相信都不用多講。（YouTube截圖/TVB）

3. 倪樂琳。聽講她對唱歌和跳舞都十分有誠意。對上一次「TVB女團」有港姐參加，今次再加入港姐冠軍，也十分合理。（YouTube截圖/TVB）

4. 郭柏研。「元祖魔音」喎，冇理由唔入掛！唔入咁仲有咩睇？（YouTube截圖/TVB）

話題組別

二、三、四線之中，也有不少一直默默耕耘，有人氣的女藝人。如果節目要成功，加入「話題小花」應是一大考量。魔音女團｜超靚混血靚女最名不符實 穎喬喬美莎肥妹黑歷史感自卑

5. 鄧凱文。「個天係公平嘅」，放在她的身上就相當適合。樣靚身材正，但唱歌跳舞就⋯⋯一言難盡，不過揀女團並不是揀最好的，也需要話題性。鄧凱文入團應該冇難度。（YouTube截圖/TVB）

6. 廖慧儀。講話題，唱歌和rap部分都合格，講外形，廖慧儀也是相當合適。（YouTube截圖/TVB）

7. 俞可程。如果要挑選全TVB唱歌最難聽女藝人的話，俞可程敢認第二，沒有人認第一。（YouTube截圖/TVB）

潛力股組別

撇除一些主觀考慮，揀選一些不太「甩皮甩骨」的女藝人應是兩位「班主任」陳潔靈和陳奐仁心中所想的事。畢業，自己教出的學生不可能太差，不然就是自己拆自己招牌，揀潛力股，就少一份危機！魔音女團｜葉靖儀扭腰擺臀勁養眼 背心熱褲完美複製「老蘭feel」

8. 陳熙蕊。表演未算最地獄，唱歌還算接受到，勝在青春有觀眾緣。（YouTube截圖/TVB）

9. 莫凡。應屆港姐出身，「生面口」但外型搭救，而且唱歌是少五音皆全的。（YouTube截圖/TVB）

10. 葉靖儀。外形本身就十分適合做女團，唱歌一般，但跳舞部分最有女團vibe。（YouTube截圖/TVB）

11. 王嘉慧。唱歌合格有餘，而且有長腿可以「拉高」女團平均身高線。（YouTube截圖/TVB）

12. 廖倬誼。唱歌一般，但跳舞表演部分超級加分！而且身材也是50位小花較好的一位⋯⋯始終視覺效果都是女團重要的一環。（YouTube截圖/TVB）

13. 伍韻婷。從她的IG可見她相當有表演慾，而且識唱韓文歌，應是加分項。（YouTube截圖/TVB）

14. 蔡華英。也是應屆落選港姐，唱歌尚算可以，但跳舞方面算是50位當中最出眾的。揀佢入團，起碼可以練少一樣。（YouTube截圖/TVB）

15. 鄧美欣。外形佔優，雖然唱歌，跳舞環節亮點不多，但身高、腿長搭救！（YouTube截圖/TVB）

16. 喬美莎。RAP同跳舞是專業水準。做得華姐冠軍，外形梗係唔使講啦。（ig截圖）