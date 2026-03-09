44歲女星驚爆患乳癌　切雙乳做重建手術勇敢晒疤痕：沒有放棄自己

台灣女星許維恩（Sharon）向來是不少人心目中的女神，44歲的她與老公王家梁育有2歲女兒「忒忒」，一家三口幸福滿瀉。豈料日前她突然在社交平台自揭早前確診患上乳癌！雖然家族沒有病史，但面對來勢洶洶的病情，這位索媽展現出驚人的勇氣，為了能陪伴女兒長大，毅然決定進行切除雙乳及重建手術。昨日（8日）婦女節，她更在社交網大方展示手術後的疤痕，那份堅強令人動容。

台灣女星許維恩與老公王家梁育有2歲女兒「忒忒」，一家三口幸福滿瀉。（IG@sharon701111）

腫瘤變異極快 當機立斷切除雙乳

許維恩透露，去年做身體檢查時意外發現患癌，雖然家族並無乳癌病史，但醫生發現其腫瘤變化速度極快。儘管當時只是單側乳房確診，但為了將來可能出現的風險，以及長遠的健康考量，她當機立斷決定接受雙乳切除手術，並同時進行乳房重建。手術過程長達10多個小時，直至近日身體狀況恢復良好，她才選擇公開這段抗癌心路歷程。

許維恩透露冇家族病歷史。（IG@sharon701111）

許維恩當機立斷切雙乳及做重建手術。（IG@sharon701111）

確診第一時間諗起個女 「沒時間軟弱」

面對癌症，許維恩坦言確診當下異常冷靜，沒有崩潰大哭，因為腦海中第一個浮現的，就是年幼的女兒忒忒。她感性地說：「我所有的擔心，都是關於她。正因為是母親，反而沒有時間軟弱，只有把身體照顧好，才能好好陪伴女兒長大。」這番「為母則強」的說話，實在聽得人心酸又佩服。她指走過乳癌，令她學會了一件事，「原來活著，本身就是一種美，曾經害怕、曾經懷疑，但身體沒有放棄我，我也沒有放棄自己，謝謝這副身體，在痛過之後，還願意陪我繼續往前走。」

確診後第一時間諗起個女。（IG@sharon701111）

老公守候手術室10小時 患難見真情

在漫長的10小時手術期間，老公王家梁一直寸步不離守在手術室外，這份深情令兩公婆經歷生死後更加珍惜彼此。王家梁昨日亦在社交網發文感謝外界關心，並大讚老婆：「維恩相當的堅強、勇敢，可能連她都不知道自己的內心是如此的強大。」

視疤痕為「人生勳章」

趁著婦女節，許維恩上載了一張展露堅強笑容的照片，黑白照片中仍見到身上留下了手術疤痕，但她視之為「人生勳章」。她留言鼓勵同路人：「那些曾經走過的痛、經歷過的低谷、最後都變成了生命裡最珍貴的記號。」並寄語大家：「妳不需要逞強，妳不需要完美，妳可以脆弱、可以休息、可以慢慢來。只要還願意呼吸、願意活著，妳就已經很勇敢了！妳只需要相信——妳值得好好活著，也值得美麗地活著。願我們都能在傷痕裡，長出更溫柔的力量，在重生之後，依然相信自己值得被愛。」

老公一直在旁支持及鼓勵。（IG@sharon701111）

將疤痕視人生勳章。（IG@sharon701111）

曾任王菲MV女主角

模特兒出身的許維恩，最為人熟知的作品莫過於2003年擔任王菲經典金曲《旋木》的MV女主角，當年她清純的模樣迷倒不少人，其後推出唱片及拍劇拍戲，作品《敲敲愛上你》、《我和我的四個男人》、《屍城》等。