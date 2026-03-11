一代「惡人」吳毅將憑惡霸形象北上搵食勁成功　呢類邀約源源不斷

現年64歲的「御用惡霸」吳毅將1982年亞視戲劇訓練班的出身，多年來參演過不少膾炙人口的作品。吳毅將憑藉健碩的身形與粗獷的外貌，成功塑造出惡霸、社團大佬和變態色魔等角色，讓他於影壇中闖出一片天。其代表作品包括《滅門慘案之借種》和《弱殺》等。隨着娛樂圈環境的變遷，他於2005年離開無綫並北上內地發展，曾在「勁家莊」任職司機，更曾以「我係勁家莊開車做送貨」來介紹自己，為送貨工作自豪地表示能把健康送予大家是值得開心的事。

吳毅將憑「惡霸」形象大受觀眾喜愛

2016年，吳毅將他因胸口和背部疼痛而就醫，揭發大動脈血管撕裂，醫生曾判定他有三成機會癱瘓甚至死亡，令妻子唐麗球憂心不已，幸好最後成功渡過危機。近年，他積極在內地登台和商演，憑「惡霸」形象大受觀眾喜愛。登台時，他不僅演唱歌曲，更在舞台上扮演角色，以惡言相向的方式互動，觀眾非但不反感，反而津津樂道，使他的商演邀約源源不斷。

吳毅將與唐麗球再婚育有女兒吳梓希

感情上，吳毅將曾有過兩段婚姻，2000年與馬來西亞籍前妻離婚後，2003年與1984年度香港小姐季軍唐麗球再婚，婚後育有女兒吳梓希。多年來夫妻感情依然恩愛如初，讓人羨慕不已。

