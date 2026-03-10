榮耀：她們的法庭｜李奈映母女相殘　鄭恩彩為救好友與惡魔聯手

距離完結僅剩最後兩集，熱播韓劇《榮耀：她們的法庭》在第8至10集投下震撼彈！隨著尹羅映（李奈映飾）鋃鐺入獄、姜信宰（鄭恩彩飾）選擇與惡魔聯手，這場橫跨20年的悲劇即將迎來審判。以下整理劇集最新發展與網友熱議焦點，為今明兩晚的大結局預熱，香港觀眾稍後即可到Viu緊貼進度！

李奈映直播自白為性暴力受害者

尹羅映上節目前夕遭朴濟烈（徐賢宇飾）搶先爆料，被指認為20年前「高麗大學法學院學生未遂殺人案」的真兇。面對直播主持人的尖銳提問，羅映沒有退縮，反而坦承自己是當年的性暴力受害者，加害者正是朴濟烈，並表示：「如果早點告訴這個世界，也許就能阻止更多犧牲，我對此感到後悔。」她更對著鏡頭直言：「秘密性交易應用程式CONNECT-IN為上流階層運營，而現任檢察官朴濟烈正是運營者之一。」這段直播震撼韓國社會，朴濟烈隨後遭到法務部停職 。許多隱藏的受害者受到羅映勇氣的鼓舞，紛紛找上L&J事務所尋求幫助。然而，另一名受害者韓敏書（全昭映飾）選擇離開，誓言要以自己的方式報復，讓加害者感到更深的痛苦。

全昭映身份曝光

被組織拋棄的朴濟烈在自首前，因「CONNECT-IN」用戶的性剝削影片在網上瘋傳而陷入混亂。誘騙他來到位於安全屋的，正是影片的洩露者——韓敏書。朴濟烈在安全屋內持槍威脅三位律師，就在他要扣下扳機之際，尹羅映拾起鐵管砸向他的頭部，致其當場死亡。這一切都被躲在暗處的韓敏書拍下，她發訊息給羅映：「謝謝你，媽媽，謝謝你殺了我爸爸。」她的脖子上掛著羅映當年留在女兒墓前的頸鍊，原來她就是羅映以為已死的女兒，而朴濟烈正是她的親生父親！網友直呼：「這一幕的衝擊感堪比電影結局。」 此外，韓敏書與羅映對質的場面引發熱烈討論！她對着親母哭喊著：「在我經歷這一切的痛苦時，你究竟維護了甚麼正義，又保護了誰？」有網友表示：「旼序的憤怒完全可以理解，她被拋棄了兩次。」也有觀眾認為：「羅映也是受害者，她根本不知道女兒還活著。」

鄭恩彩聯手惡魔

另一邊廂，白泰柱（延玗臻飾）的真面目浮出水面——他不僅是「CONNECT-IN」的創造者，更是20年前女演員性招待名單的最初洩露者，但因權貴們未受懲罰且慾望愈發膨脹，他才親自打造「CONNECT-IN」這個陷阱，目的是為了徹底剷除這些害蟲，他找到韓敏書，向她透露了親生父母的身份。

與此同時，姜信宰發現當年從檢方偷走名單、包庇客戶的正是自己的母親後，價值觀徹底崩塌。為了證明羅映的行為是正當防衛，她最終選擇牽起白泰柱的手，白泰柱說：「如果想救尹律師，就心甘情願地來地獄吧。」這一幕讓無數觀眾心碎，也讓該集收視率衝上4.3%的新高 。

第10集中，姜信宰提交白泰柱提供的現場影片作為證據，試圖證明羅映的清白，網友感嘆：「信宰一直是三人中最冷靜的那個」、「這次她親手打破了自己的原則」、「這條路回不去了」。製作組日前公開表示，姜信宰的決定將是撼動最後兩集走向的最大變數。她為了救羅映而與白泰柱聯手，但如果羅映和黃賢真發現白泰柱的真實身份，她的選擇將永遠不會被原諒。這份20年友情的最終命運備受關注 ！