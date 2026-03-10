陳玉蓮激罕出席連炎輝生日宴　65歲難掩白髮仍仙氣：乾淨大氣的美

TVB經典劇集《名媛望族》早前突然再翻Hit，戲中「前清格格」、劉松仁「二太」陳玉蓮亦引起討論。陳玉蓮近年罕有現身，一班主演搞聚會都未見出席，早前被目擊在深水埗派穆資，人美心善！日前資深傳媒人汪曼玲在其社交平台「汪曼玲《快拍.曼鏡頭》」，分享了陳玉蓮出席連炎輝生日派對的片段。陳玉蓮素顏又打扮隨意出席，雖然難掩頭上些少白髮，但仙氣十足，十分靚女！

陳玉蓮有「最美小龍女」美譽，與劉德華憑《神鵰俠侶》成為觀眾心目中的經典熒幕情侶。（劇照）

二太太愛新覺羅爾嫣（陳玉蓮 飾）早在第36集已看破紅塵，決心離開鍾家這個金絲籠。（TVB）

陳玉蓮激罕現身賀連炎輝牛一

日前汪曼玲在社交平台上載連炎輝生日宴的片段。陳玉蓮穿上紅色上衣，賀連炎輝生日。陳玉蓮頭髮濃密，雖然有幾絲白髮，但瑕不掩瑜，65歲難掩仙氣。陳玉蓮同為三月生日之星，亦獲贈蛋糕，並與大班圈中好友影合照，人緣極佳。現場除了陳玉蓮，還有佘詩曼、胡楓、羅蘭、米雪、黃日華，好不熱鬧！網民亦激讚陳玉蓮好靚女，「乾淨大氣的美！」

二太太陳玉蓮。（劇照）

陳玉蓮獲封「永遠的小龍女」

陳玉蓮在80年代憑《天龍八部》「王語嫣」及《神鵰俠侶》「小龍女」一角爆紅，獲封「永遠的小龍女」，其後往台灣發展並拍下亞視劇集，90年代末重返無綫，憑《巨人》再創事業高鋒，後卻毅然息影，全面退出娛樂圈。2007年，陳玉蓮復出拍攝電影《天水圍的日與夜》，同年以外援身份回巢TVB與劉松仁合作《緣來愛上賊》，2012年拍畢《名媛望族》後再度息影，令《名》成為其告別作。

汪曼玲上載與陳玉蓮照片。（小紅書@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳玉蓮好靚！（小紅書@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

獲贈蛋糕。（小紅書@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）