Rihanna豪宅遭槍擊　女槍手掃射10發被捕遭起底事發前曾拍片恐嚇

美國流行天后Rihanna位於洛杉磯比華利山的豪宅3月8日驚傳槍擊事件。一名女子駕車抵達豪宅外，手持AR-15步槍向屋內瘋狂掃射約10槍，導致大宅鐵閘佈滿彈孔，甚至有子彈打中大宅牆邊。警方接報到現場，並拘捕一名女疑犯。



Rihanna比華利山豪宅遭槍擊。（ig@badgalriri）

疑犯身份曝光

被捕女子證實為來自佛羅里達州的Ivanna Lisette Ortiz。她目前被警方控以「企圖謀殺」，保釋金高達1022.5萬美元（約8000萬港元）。案發時Rihanna及三名年幼子女據悉均在屋內，險些遭遇不測，幸好最終無人受傷。

女疑犯被起底。（Facebook圖片）

疑犯曾指控Rihanna謀殺

事後有傳媒對「女槍手」進行起底，發現她對Rihanna存在極深的執念，早於今年初已多次發布語出驚人的影片。她在1月4日公開的自拍片中，竟反指控Rihanna企圖殺害她，期間更神智不清地表示：「當Rihanna死後，上帝就會帶我（Ortiz）去『未來』。」而在1月底的另一段片段中，Ortiz 更手持一本書籍，將Rihanna比喻為「魔鬼」並大肆抨擊。

疑犯曾拍片咒罵Rihanna

她於2月24日發佈貼文寫道：「Rihanna，你在嗎？因為我一直等你這個愛滋病五頭怪直接跟我說話，而不是偷偷摸摸地在我不在的時候跟我說話。」更曾拍片挑釁Cardi B：「Cardi B，你不可以搞X我。你現在應該很忙。但你知今晚邊個件衫最靚？你知道邊個今晚最靚？是我。」