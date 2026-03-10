佘詩曼鄔友正久別重逢30年同框變化驚人　男方一原因錯過成遺憾

1997年香港小姐冠軍翁嘉穗老公，海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席，現年71歲的鄔友正近年活躍於社交網，不時分享他的日常生活點滴。日前他出席77工作室的春茗，巧遇多年沒見過的佘詩曼，並趁此機會合照留念。鄔友正就在小紅書分享了他當日與佘詩曼的合照，引起網民關注。鄔友正老婆翁嘉穗當年與佘詩曼是同屆港姐三甲，而鄔友正旗下品牌是港姐贊助商之一，因此三人已認識近30年，今次是鄔友正與佘詩曼相隔29年再合照。

佘詩曼與一眾台前幕後現身《新聞女王2》結局宣傳活動，大會邀請了一些無綫的客戶到場，翁嘉穗則作為自家床褥公司代表出席。翁嘉穗與佘詩曼分別是1997年港姐的冠軍同季軍，兩人卸任後時隔多年難得再相遇。（IG@kashuivirginia）

佘詩曼與翁嘉穗是同屆港姐季軍及冠軍。（IG@kashuivirginia）

事隔30年久別重逢同框合照

鄔友正以「30多年久別重逢，好震驚！」為標題發文寫道：「參加TVB春茗! 好開心，遇見30多年冇見的Man姐佘詩曼！我同佘詩曼都好震驚！我好震驚佘詩曼居然同30多年前一樣，完全無老過！講話也同以前一樣！佘詩曼也震驚，話我保養得好好！原來歲月真的可以留人，真的可以返老還童！主要是要有個愉快的心！」大讚佘詩曼凍齡有術keep得極好，阿佘也給他大派高帽誇他不會老。不少網民見到都讚兩人：「鄔先生和佘小姐樣子一樣無變」。有網民就問道：「當年有冇想過出手溝（媾）阿佘，一定有」，鄔友正氈自回覆網民說：「沒有！緣份天注定！」又有網民問他：「當年同一屆港姐，私底下會有保持聯絡嗎」，鄔友正表示：「冇私下聯絡，不過經常在公開場合碰面。」

鄔友正與佘詩曼合照。(鄔友正@小紅書)

當年一原因錯過佘詩曼成遺憾

鄔友正去年曾發文重提當年一段往事，寫道：「佘詩曼選港姐後第一個廣告，是拍海馬牌枕頭！當時廣告裏我自編了一句：好似佢咁紅到發紫！後來真的應驗了我的說話，佘詩曼真的紅到發紫！可惜我錯過了！因為我的競爭對手，請了佘詩曼做代言人，而且年年續約！所以之後我再沒有機會請佘詩曼拍廣告！」表示此事成為了他的遺憾。