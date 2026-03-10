TVB上位女神練肚皮舞上衣離罩陷走光邊緣　演床戲肉搏只穿bra上陣

女神關嘉敏（Carman）一向有舞蹈底子，她自5歲開始「習舞」，更擁有中國舞10級資格及香港舞蹈公開賽冠軍榮譽。 近日，關嘉敏正積極學習肚皮舞舞步，準備參加4月於內地舉行的比賽，展現「舞者魂」的精神。日前她接受《香港01》訪問時表示：「新年突然間覺得自己肚皮大咗，所以我就諗我可以學肚皮舞。今次我係好有誠意去學，係特登去搵老師教，然後我將會參加比賽。諗住4月參加個小型比賽先，然後8月先至再報大型比賽。」

女團時期的關嘉敏（IG@carcar.carman）

關嘉敏回到學生時代，毫無違和感。（ig@carcar.carman）

關嘉敏回到學生時代，毫無違和感。（ig@carcar.carman）

舞衣太過寬鬆陷走光邊緣

近日關嘉敏於社交網分享了她準備上堂的自拍照，以及與跳舞老師合照。她所穿的粉紅色露肩舞衣相當性感，可是由於太過寬鬆，上身出現離罩滑落的情況，差一隻手指位的距離便春光乍洩，陷入走光邊緣。有網民就指關嘉敏正式上堂跳舞時還要大幅扭動腰肢，擔心她穿着這件舞衣隨時會失守走光。關嘉敏曾在TVB劇集《美麗戰場》演出床上戲肉搏丁子朗盡騷超澎湃身材，屬有料之人。關嘉敏談及該場戲時表示：「第一次拍床上戲，拍嗰時好緊張，開頭有少少怕醜，始終大家着得好少，丁子朗又冇着衫，我又只係着一個bra，所以有少少唔係好習慣。好在之後入咗個角色之後都係順勢咁做，都冇理，導演好快都ok咗。」

關嘉敏陷走光邊緣。(關嘉敏IG)

關嘉敏陷走光邊緣。(關嘉敏IG)

關嘉敏樣靚身材正。(關嘉敏IG)