周永恆指叉頸是性愛非恐嚇　稱自己「好好揪」當年只推趙頌茹一下

被封為「世紀賤男」的周永恆（Roy），感情生活永遠比連續劇更峰迴路轉！早前他在港鐵車廂攬女被野生捕獲，隨即引發舊愛、前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）爆料，數臭男方大話連篇兼恐怖跟蹤，更直指曾遭對方「叉頸」作死亡恐嚇。面對舊愛窮追猛打，Roy近日接受《東周刊》訪問，親自為這場羅生門解畫，語出驚人指「叉頸」其實是性愛非恐嚇！

周永恆經常惹官非。（資料圖片）

早前被影到車廂攬女，引發連串風波，原來係周永恆分居太太。（threads截圖）

否認死亡恐嚇 自爆涉「窒息式性愛」

Ivy早前力數Roy多宗罪，最驚嚇莫過於指控男方曾叉頸恐嚇要殺死她。對此，Roy在訪問中提出了另一個版本。他承認確實有「叉頸」這回事，但絕對不是暴力恐嚇，暗示是「窒息式性愛」行為。Roy直言：「即係『你叉我條頸啦！』嗰種窒息感覺，係喺一啲糾纏緊嘅時間，夜晚嘅時候嚟....。」他強調絕非在吵架時動粗，希望「留白少少」，不想講得太露骨。

Roy指與Ivy曾經同居，而被拍得半裸在門外咆哮，是因為女方經常發脾氣要他「七街瞓」，當日亦是因為鬧街，自己的東西被掟出門外，最終要驚動警方，而當晚已是零晨三時。至於復合？Roy斬釘截鐵表示情已逝，絕對不會翻撻這位控制慾強的舊愛。

周永恆又說出另一版本，指Ivy經常發脾氣，說二人不會復合。（資料圖片）

周曉彤表示周永恆以死威脅。（資料圖片/陳順禎 攝）

Ivy稱被Roy欺騙感情。（IG@london1226321）

從閉路電視可見，Roy半裸站在屋外，當時已是零晨三點。（周曉彤提供）

警察到場都幫唔到幾多。（周曉彤提供）

自認脾氣差致婚變 護妻心切求復合

Roy表示現在「囝囝大過天」，不想無日無之的負面新聞影響到8歲的兒子；他與太太陳薇（Britni）在去年6月分居，預計今年6月正式簽紙離婚。對於這段第二任婚姻，Roy流露出滿滿的愧疚。他坦承自己性格暴躁、容易忽略別人感受，令一直在身邊支持他的太太感到心力交瘁，最終導致感情轉淡。

提到Britni當初頂着「嫁給世紀賤男」的巨大壓力與他結婚，Roy深感抱歉，直言這對她造成很大傷害。雖然兩人已走到分居及辦理手續的階段，但Roy仍難掩對太太的愛意，更公開向對方求饒，希望能破鏡重圓：「我仲有機會啩，希望佢畀機會我。」

二人多次離離合合，周永恆仍希望與陳薇破鏡重圓。（IG@britniiii_xo）

周永恆老婆與仔仔。（IG@britniiii_xo）

喊冤拒認賤男 「我打女人實入硬廠」

另外，屢次捲入桃色與家暴醜聞，Roy在訪問中極力為「世紀賤男」的污名平反。重提當年與前妻趙頌茹（阿Yu）的家暴風波，他堅稱自己從不打女人，他說：「我好好揪，畀我打，一定入硬廠！如果係女人，死得！」 他解釋當年只是推了阿Yu一下令她跌倒，事後有送對方入院，卻因自己隨後跑去找「小三」Ruby，才一路被炒作成拋妻棄女的賤男，令他錯失復合機會。Roy又強調自己絕不「食軟飯」，從未向女人索取金錢，霸氣表示如果食會「肥仔」揸法拉利，可以一早「彈起」！

周永恆係趙頌茹初戀情人，有指Roy家暴終至離婚收場。（網上圖片）

阿Yu 母兼父職湊大兩女兒。（網上圖片）

阿Yu 已重新出發，母兼父職湊大兩女兒。（電視截圖）

周永恆稱自己「好好揪」。（資料圖片）

周永恆再於社交平台發文反撃周曉彤。(facebook圖片)

周永恆強調早已向Ivy交代婚姻狀況。（facebook@周永恆）